Guasto ad una cisterna carica di benzina sulla A4: chiuso l’ingresso di Palmanova

Camion cisterna in avaria poco dopo lo svincolo.

Disagi alla circolazione lungo l’autostrada A4 nel tratto tra Villesse e Palmanova, dove un guasto a un mezzo pesante sta causando rallentamenti.



È stato chiuso l’ingresso al casello di Palmanova in direzione Venezia a causa di un problema meccanico che ha coinvolto una cisterna carica di benzina, ferma poco dopo lo svincolo. La situazione ha richiesto un immediato intervento per garantire la sicurezza della circolazione e prevenire possibili rischi legati al trasporto di carburante.

Necessario il travaso del carburante

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale, i Vigili del fuoco e il personale di Autostrade Alto Adriatico. Le operazioni di soccorso meccanico sono tuttora in corso e, secondo quanto comunicato, sarà necessario l’arrivo di un’altra cisterna per effettuare il travaso del carburante dal mezzo in avaria. Il guasto sta provocando rallentamenti nel tratto dell’A4 tra Villesse e Palmanova, con ripercussioni sul traffico diretto verso Venezia.

Aggiornamento ore 13:40.

Autostrade Alto Adriatico comunica che alle 13,40 circa è stato chiuso il tratto tra Villesse e Palmanova in direzione Venezia per consentire in totale sicurezza le operazioni di travaso di carburante dalla cisterna, che si è guastata nella mattinata di oggi poco dopo lo svincolo di Palmanova, a un’altra vuota giunta sul posto.



Sul posto oltre alla polizia stradale e al personale di Autostrade Alto Adriatico anche il nucleo Nbcr (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico) dei vigili del fuoco da Trieste per le delicate fasi dell’intervento. Rimane chiuso l’ingresso al casello di Palmanova in direzione Venezia ed è stato chiuso anche l’allacciamento A34 (Gorizia-Villesse)/A4 (Trieste-Venezia) in immissione verso Venezia.

Autostrade Alto Adriatico consiglia, per chi percorre la A4 (provenienza Trieste e direzione Venezia) ed esce obbligatoriamente a Villesse, di utilizzare il percorso alternativo della SS14 direzione Cervignano con re immissione sulla A4 al casello di San Giorgio di Nogaro. Attualmente si segnalano rallentamenti tra Redipuglia e il Nodo di Palmanova in direzione Venezia.