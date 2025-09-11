Tragedia del Natisone: le famiglie delle vittime chiedono 3,7 milioni di risarcimento

Chiesto un risarcimento dalle famiglie delle vittime del Natisone.

Ammonta a 3 milioni e 714 mila euro la richiesta di risarcimento avanzata dalle famiglie Doros, Cormos e Molnar, genitori e fratelli di Bianca, Patrizia e Cristian, i tre giovani travolti dal Natisone il 31 maggio 2024.

Secondo quanto riportato dal Tgr Rai del Fvg, l’avvocato Maurizio Stefanizzi, legale dei familiari, sta depositando in queste ore gli atti di costituzione di parte civile nel procedimento penale che vede imputati tre vigili del fuoco e un infermiere della Sores. La quantificazione del risarcimento per danni patrimoniali, biologici e morali segue la tabella unica nazionale e la giurisprudenza in materia: 1 milione e 269 mila euro per la famiglia Cormos, 1 milione e 200 mila per i Doros e 1 milione e 243 mila per i Molnar.

Tutti e quattro gli imputati hanno scelto il giudizio immediato, rinunciando all’udienza preliminare. Il primo a comparire in aula sarà l’infermiere della Sores, il 17 novembre. Salvo l’unione dei procedimenti, i tre vigili del fuoco saranno chiamati in giudizio il 2 dicembre.