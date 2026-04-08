Il Far East Film Festival premia Yuen Woo-ping con il Gelso d’Oro alla Carriera.

Il grande cinema delle arti marziali incontra ancora una volta il pubblico del Far East Film Festival, che per la sua 28ª edizione sceglie di rendere omaggio a uno dei maestri più influenti della storia del genere: Yuen Woo-ping. Il regista e coreografo riceverà il Gelso d’Oro alla Carriera, celebrando un percorso artistico che ha segnato un “prima” e un “dopo” nel cinema internazionale.

Un maestro dietro le icone del cinema moderno

Il nome di Yuen Woo-ping è indissolubilmente legato a capolavori che hanno ridefinito l’estetica dell’action. Tra questi spicca Matrix, diretto dalle Lana Wachowski e Lilly Wachowski, dove le sue coreografie hanno trasformato le arti marziali in una dimensione visiva rivoluzionaria. Indimenticabili le sequenze con Neo che schiva i proiettili o le spettacolari battaglie contro l’Agente Smith.



Ma il contributo del maestro hongkonghese va ben oltre. Dai successi orientali come Drunken Master – che ha consacrato Jackie Chan – fino alle collaborazioni con il grande cinema internazionale, come La tigre e il dragone, Kill Bill e The Grandmaster, il suo stile ha contribuito a trasformare ogni progetto in un cult.

Il nuovo film e l’omaggio a Udine

Al festival di Udine, Yuen Woo-ping sarà celebrato non solo con il premio alla carriera, ma anche con la presentazione in anteprima di Blades of the Guardians, scelto come titolo di chiusura della rassegna.



Il film, ispirato alla celebre serie a fumetti “Biao Ren”, racconta la storia di un cacciatore di taglie incaricato di scortare un uomo ricercato attraverso un territorio ostile, tra deserti, intrighi politici e combattimenti spettacolari ambientati nella tarda dinastia Sui. Un’opera che mescola suggestioni western, tradizione wuxia e grande respiro epico, capace di conquistare il pubblico con scene ad alto tasso di adrenalina, tra cui una sequenza ambientata in una tempesta di sabbia che ha già raccolto applausi a scena aperta.

Un’energia che sfida il tempo

A rendere ancora più straordinario questo omaggio è l’età del maestro: Yuen Woo-ping ha da poco compiuto 81 anni, ma continua a dimostrare una vitalità creativa fuori dal comune. “Blades of the Guardians”, lanciato durante il capodanno cinese, è la prova di una carriera ancora in piena evoluzione, capace di guardare al futuro senza rinunciare a uno stile orgogliosamente classico.



Il Far East Film Festival si prepara così a celebrare non solo un autore, ma un vero e proprio architetto dell’immaginario cinematografico contemporaneo, capace di trasformare ogni combattimento in poesia visiva e ogni film in un’esperienza destinata a lasciare il segno.