ved. Dapit
di 85 anni
É mancata all’affetto dei suoi cari Anna Maria Piccoli. Ne danno il triste annuncio Giuseppe, Massimo e Michele, le nuore, i nipoti, i pronipoti, i fratelli unitamente ai parenti tutti.
Il Rito delle esequie avrà luogo a Ospedaletto di Gemona nella chiesa del Priorato S. Spirito venerdì 10 aprile alle ore 15:30 ove la cara Anna Maria sarà presente dalle ore 15:15 giungendo dalla Casa Funeraria Giuliano di via Battiferro n°15 Gemona del Friuli.
ORARIO VISITE: giovedì 11:30 – 18:30 venerdì 8:30- 14:45
Al termine del Rito seguirà la cremazione.
Ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosario in Sua memoria giovedì 9 alle ore 19:00 nella Chiesa del Priorato S. Spirito.
Un particolare ringraziamento al reparto di medicina dell’ospedale di Tolmezzo.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.
OSPEDALETTO DI GEMONA DEL FRIULI, 8 aprile 2026
OF Giuliano CASA FUNERARIA srl Gemona – Artegna – Osoppo – Tarvisio – 335.1384290