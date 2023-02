Incidente a San Giovanni al Natisone.

Incidente oggi, a San Giovanni al Natisone, in località Villanova del Judrio, dove una persona che stava guidando ha perso il controllo del mezzo lungo la ex provinciale 56.

E’ finito contro un palo lungo la direttrice che porta a Udine all’altezza di un rotonda. L’automobilista è stato soccorso dall’equipaggio di un’ambulanza inviata dalla Sores e proveniente da Cormons che l’ha trasportata in codice giallo all’ospedale di Palmanova, in condizioni comunque non gravi.