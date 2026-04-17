Udinese-Torino, scatta il divieto: trasferta vietata ai tifosi piemontesi

In vista del match tra Udinese e Torino, in calendario per il prossimo 3 maggio 2026 al Bluenergy Stadium, la Prefettura di Udine ha deciso di blindare i cancelli. Con un decreto firmato il 17 aprile dal Prefetto Lione, è scattato ufficialmente il divieto di vendita dei biglietti per tutti i residenti nella provincia di Torino.

Una partita ad alto rischio

La scelta non è un’iniziativa isolata, ma nasce da una precisa indicazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive. Gli esperti del Comitato hanno infatti classificato l’incontro come caratterizzato da elevati profili di rischio, portando gli uffici di via Prefettura a ratificare la chiusura del settore ospiti e degli altri settori del Friuli ai sostenitori residenti nel torinese