Rubano bottiglie di gin all’Eurospar di Tolmezzo e tentano la fuga: due denunciati

Avrebbero sottratto tre bottiglie di gin dall’Eurospar di Tolmezzo, dopo aver rimosso i dispositivi antitaccheggio, per poi tentare di allontanarsi dal supermercato. La fuga è però durata pochi minuti: i due uomini sono stati inseguiti e bloccati dagli agenti della Polizia Locale della Comunità di Montagna della Carnia, che si trovavano già nella zona per un servizio di controllo.

L’inseguimento fuori dall’Eurospar

L’episodio si è verificato nel pomeriggio di venerdì. Gli operatori della Polizia Locale erano nei pressi del punto vendita quando hanno sentito le grida del direttore del supermercato, che stava inseguendo due persone appena uscite dall’attività commerciale con della merce non pagata.



Gli agenti sono quindi intervenuti immediatamente, mettendosi all’inseguimento dei due fuggitivi e riuscendo a raggiungerli e bloccarli a breve distanza dall’Eurospar di Tolmezzo.

Recuperate tre bottiglie di gin

Durante il controllo è stata recuperata la refurtiva, costituita da tre bottiglie di gin prive dei dispositivi antitaccheggio, che sarebbero stati rimossi prima di uscire dal supermercato.



All’interno dello zaino in possesso di uno dei fermati gli agenti hanno inoltre trovato una forbice in acciaio. I due uomini, cittadini stranieri domiciliati nel comune di Paularo e richiedenti protezione internazionale, sono stati accompagnati al Comando della Polizia Locale, dove sono stati identificati attraverso il fotosegnalamento.



Al termine degli accertamenti sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria con le ipotesi di reato di furto aggravato e porto di strumenti atti ad offendere.

Rafforzati i controlli nel centro di Tolmezzo

L’intervento rientra nell’ambito dei servizi di controllo del territorio potenziati dalla Polizia Locale della Comunità di Montagna della Carnia, anche in considerazione dell’aumento dell’afflusso turistico durante la stagione estiva.



Particolare attenzione viene riservata al centro di Tolmezzo, alla stazione delle autocorriere e alle aree circostanti, oltre che ai luoghi di ritrovo frequentati dai giovani. L’obiettivo è rafforzare la prevenzione, aumentare la presenza degli operatori sul territorio e favorire un contatto più diretto con i cittadini.