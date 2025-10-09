Al Tiare Shopping torna il raduno German VS JDM: appuntamento imperdibile per gli appassionati di motori.

Il confronto tra sportive tedesche e bolidi giapponesi torna ad accendere i motori anche nel 2025. L’appuntamento è a Villesse con GERMAN VS JDM, l’evento che mette faccia a faccia due modi diversi di interpretare la passione su quattro ruote: organizzato dall’associazione goriziana Lowered Garage in sinergia con il magazine Kustom World, il raduno si svolgerà sabato 11 ottobre a partire dalle ore 14.00 nel parcheggio sud del Tiare Shopping di Villesse.

Nato nel 2015, GERMAN VS JDM è diventato negli anni un meeting “cult” per gli amanti delle auto sportive, tanto da attirare numerosi partecipanti non solo dal Triveneto, ma anche da Austria, Slovenia e Croazia. L’edizione 2025 promette di mantenere – se non superare – il livello delle precedenti, nel corso delle quali si è arrivati a sfondare di slancio il tetto delle 400 vetture tra Audi, BMW, Honda, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, Nissan, Opel, Porsche, Subaru, Toyota e Volkswagen.

Non mancheranno stand tematici, aree dedicate a prodotti e servizi per i car enthusiast e naturalmente una zona FoodsDrink per ricaricare le energie. Le premiazioni ufficiali, curate da Kustom World e Lowered Garage, si terranno alle 18:30 e incoroneranno le auto più originali, curate e rappresentative.

Le auto e come iscriversi.

Sono benvenuti esemplari modificati e ribassati, supercar, auto originali purché in edizione sportiva (esclusivamente alimentate a benzina e con una potenza superiore ai 250 CV) o storiche (min. 25 anni di età), ma anche SUV, fuoristrada e autocarri che rientrino nelle categorie indicate e siano in linea con lo spirito dell’evento. Possono partecipare auto di ogni marca, a patto che siano ovviamente ‘made in Germany’ o ‘made in Japan’ e rientrino nei parametri sopra indicati. Non saranno invece ammessi veicoli esageratamente modificati a livello estetico; in ogni caso l’ammissione delle vetture all’interno del raduno è a piena discrezione degli organizzatori. Per qualunque dubbio sull’idoneità del proprio mezzo è comunque possibile compilare il form online.

L’evento è a ingresso gratuito sia per i visitatori che per coloro che parteciperanno con la propria auto (a questi ultimi sarà consegnata una Welcome Bag di benvenuto). Per consentire a tutti di divertirsi in piena sicurezza si raccomanda prudenza: gli organizzatori confidano nella responsabilità di ciascuno, in modo da rendere indimenticabile anche questa edizione!