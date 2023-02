Recuperato nella zona del Monte Amariana.

Un escursionista carnico di 32 anni è stato soccorso questo pomeriggio nella zona del Monte Amariana dalla stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino e dalla Guardia di Finanza.

L’uomo si era bloccato durante una discesa sui versanti orientali dell’Amariana sopra una fascia rocciosa nei pressi del Monte Cjastelut. Il giovane ha chiamato il Nue112 riferendo di aver smarrito la traccia di sentiero ed effettivamente era rimasto bloccato in un punto dal quale non riusciva a muoversi a quota 700 sopra Amaro. I soccorritori lo hanno raggiunto e accompagnato a valle da dove, considerato che non aveva nessun problema sanitario, ha fatto rientro presso la propria abitazione. Alle ricerche ha partecipato anche la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Tolmezzo. L’intervento si è svolto tra le 16.40 e le 18 circa.