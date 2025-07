Il programma della seconda serata dell’Aquileia Film Festival.

Apre la seconda serata dell’Aquileia Film Festival mercoledì 30 luglio alle 21.00 il documentario britannico “Il mondo perduto dei giardini pensili”, diretto da Duncan Bulling. che ci guida tra le rovine di Ninive, in un’area devastata dall’ISIS, dove l’archeologia diventa fondamentale per il recupero della memoria. Qui, gli archeologi stanno portando alla luce nuove testimonianze, risolvendo alcuni enigmi di questa civiltà. Ospite della serata l’archeologo Luca Peyronel e, a seguire,

Ad intervenire nella serata di oggi è Luca Peyronel, archeologo e docente di Archeologia e Storia dell’Arte del Vicino Oriente Antico presso l’Università degli Studi di Milano, nonché direttore di importanti missioni archeologiche in Iraq e Turchia. Le sue esperienze sul campo nella Piana di Erbil e a Kültepe offriranno un’affascinante finestra sulle civiltà antiche dell’Asia occidentale.Si occupa, inoltre, di archeologia pubblica e valorizzazione del patrimonio culturale ed è consulente scientifico per i documenti archeologici di Rai Cultura.

La serata si chiude con la visione di “Libano segreto: i tesori di Byblos” (regia di Philippe Aractingi) che ci conduce nel Mediterraneo orientale, alla scoperta di nuove verità sepolte sotto una delle città più antiche del mondo. Un invito a riscoprire ciò che si credeva già noto, a leggere nuovi strati di significato nei luoghi che ci parlano.

Tutte le serate i film avranno i sottotitoli per sordi e ipoudenti e le audio descrizione per ciechi e ipovedenti. In particolare, i sottotitoli appariranno sullo schermo. Il font utilizzato è un carattere ad alta leggibilità concesso da EASYREADING Dyslexia Friendly (strumento compensativo per i lettori con dislessia, font facilitante per tutti). L’audio descrizione sarà fruibile grazie all’app EARCATCH, scaricabile sia per IOS che per Android. L’app EARCATH è gratuita e può essere scaricata dagli store digitali. L’audio descrizione è gratuita ed è consigliabile scaricarla prima. All’inizio del film sarà sufficiente premere PLAY, l’audio descrizione si sincronizzerà con l’audio del film e l’utente potrà ascoltarla dal proprio smartphone, utilizzando le proprie cuffiette. La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria su Eventbrite. In caso di sold-out l’evento potrà essere seguito in streaming su www.fondazioneaquileia.it

Il festival è organizzato da Fondazione Aquileia in collaborazione con Archeologia Viva e Firenze Archeofilm, con il sostegno di PromoTurismoFVG, Cassa Rurale FVG. L’evento è realizzato con Ministero della Cultura, Regione Friuli Venezia Giulia, Comune di Aquileia e Basilica di Aquileia, e si inserisce nel calendario di GO! 2025 – Nova Gorica/Gorizia Capitale Europea della Cultura.