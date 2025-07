Phoenix, i giovanissimi della band di Buja accolti in Regione

Hanno tra i 12 e i 17 anni: l’incontro in Regione con il governatore Fedriga.

“Il gruppo musicale Phoenix, formato da giovanissimi talenti del nostro territorio, rappresenta un esempio straordinario di come i ragazzi sappiano unirsi, fare squadra e coltivare con passione un sogno comune. Una splendida testimonianza di impegno, perseveranza ed entusiasmo che è motivo di orgoglio per il Friuli Venezia Giulia”. Sono le parole con cui il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ha elogiato i ragazzi del gruppo musicale Phoenix, incontrandoli oggi pomeriggio nel palazzo della Regione a Trieste.

La cover band nasce a Buja nel 2020 ed è composta esclusivamente da adolescenti, di età compresa tra i 12 e i 17 anni. Numerosi i concerti già all’attivo in tutto il Friuli Venezia Giulia, in Emilia Romagna e Lombardia tra eventi in piazza, pub, motoraduni, matrimoni, feste private e iniziative solidali, spesso in collaborazione con l’associazione Pontello di Pers di Majano.

“La vostra energia, determinazione e spirito di collaborazione sono la dimostrazione concreta che i nostri giovani, quando messi nelle condizioni giuste, sanno costruire percorsi significativi e dare lustro alla comunità di cui fanno parte”, ha aggiunto il governatore nel corso dell’incontro.