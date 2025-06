Il pellegrinaggio dell’Arcidiocesi di Udine ad Aquileia.

Si svolgerà giovedì 5 giugno il pellegrinaggio giubilare dei presbiteri e dei diaconi dell’Arcidiocesi di Udine nella chiesa madre di Aquileia. Un’occasione – come ha affermato l’arcivescovo mons. Riccardo Lamba nella lettera di invito ai sacerdoti – per “vivere, in maniera comunitaria, un segno del nostro impegno alla conversione” e per “rinnovare la fede che a sorreggere l’evangelizzazione sia la forza che scaturisce dalla croce e dalla risurrezione di Cristo (cfr. Spes non confundit, 4)”.

Sarà lo stesso monsignor Lamba a presiedere il pellegrinaggio, che prenderà avvio dal duomo di Cervignano alle 7.45 con la preghiera delle Lodi, cui seguirà la partenza a piedi per Aquileia. L’arrivo nella cittadina è previsto attorno alle 9.45, con tappa in Piazza Monastero per un approfondimento storico-teologico e un nuovo momento di preghiera. Da lì si proseguirà, ancora a piedi, verso la vicina Basilica e l’antistante Battistero, nel quale alle 11 i partecipanti rinnoveranno le promesse battesimali. Seguiranno una concelebrazione eucaristica in Basilica e il pranzo fraterno. In relazione alle proprie condizioni fisiche e possibilità, ogni sacerdote e diacono potrà aggregarsi nel momento più opportuno.