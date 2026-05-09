Artegna si racconta ai visitatori con i nuovi totem trilingue e l’infopoint

Ad Artegna un nuovo tassello si aggiunge al percorso di valorizzazione del territorio e della memoria legata al terremoto del 1976. Questa mattina sono stati inaugurati i nuovi totem informativi trilingue, in italiano, inglese e friulano, insieme all’infopoint con l’esposizione dedicata alla storia della comunità locale. Un’iniziativa che guarda al turismo, alla cultura e alle nuove generazioni, inserendosi nel contesto delle celebrazioni per il cinquantesimo anniversario del sisma.

I nuovi totem trilingue per raccontare Artegna

“L’inaugurazione dei nuovi totem informativi trilingue, italiano, inglese e friulano, e dell’infopoint con l’esposizione dedicata alla storia della comunità locale è un momento importante per Artegna nel contesto delle celebrazioni per il cinquantesimo anniversario del terremoto del 1976. Il Comune ha infatti saputo investire su numerose iniziative che rivolgono lo sguardo al futuro e dimostrano come questa località sia sbocciata”, ha dichiarato l’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli al momento della scopertura del primo dei nuovi totem informativo realizzati dall’Amministrazione comunale di Artegna, alla presenza del sindaco Alessandro Marangoni e di un folto pubblico..

Un percorso tra storia, arte e cultura

“Attraverso i totem i visitatori possono scoprire facilmente quanto ampia e variegata sia l’offerta turistica di questa magnifica località sotto i profili storico, artistico e culturale – ha detto Zilli -. Un vero e proprio scrigno delle meraviglie da scoprire grazie a un percorso che parte dal primo totem e dal vicino infopoint, al cui ingresso è stata installata anche una guida digitale. Informazioni preziose anche per i nostri giovani, affinché siano protagonisti del territorio, conoscano la nostra storia e sappiano raccontarla ai tanti visitatori che arrivano nella nostra terra”.