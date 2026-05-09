Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di domenica 10 maggio

Il meteo in Friuli.

Domenica 10 maggio il Friuli Venezia Giulia dovrà fare i conti con una giornata dal tempo incerto. Dopo una notte e un primo mattino caratterizzati da cielo variabile, la nuvolosità tenderà infatti ad aumentare progressivamente su tutta la regione, fino a portare condizioni di cielo nuvoloso o coperto.

Durante la giornata saranno possibili anche alcune precipitazioni sparse e intermittenti. Si tratterà comunque in prevalenza di piogge deboli, ma non si escludono fenomeni localmente moderati, soprattutto nella seconda parte della giornata e in particolare verso sera.

Le temperature resteranno nel complesso miti. In pianura le minime saranno comprese tra 11 e 13 gradi, mentre le massime potranno raggiungere valori tra 21 e 23 gradi. Sulla costa il clima sarà leggermente più fresco durante il giorno, con minime tra 13 e 16 gradi e massime comprese tra 19 e 21 gradi.

Peggioramento nel corso della giornata

L’evoluzione diurna vedrà quindi un passaggio da condizioni inizialmente variabili a un cielo sempre più coperto. Le piogge, inizialmente solo possibili e sparse, diventeranno più probabili con il trascorrere delle ore, fino a interessare diverse zone del Friuli Venezia Giulia in modo intermittente.

La giornata sarà dunque adatta alle attività all’aperto solo nelle prime ore, mentre dal pomeriggio sarà consigliabile prestare attenzione all’evoluzione del tempo e portare con sé un ombrello, soprattutto per chi ha in programma spostamenti o eventi all’esterno.