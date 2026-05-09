Lignano si prepara la stagione degli eventi: i nuovi provvedimenti, le limitazioni e i controlli

Lignano Sabbiadoro si prepara ad affrontare una stagione turistica 2026 ricca di appuntamenti con un piano straordinario di misure organizzative e di sicurezza urbana. L’Amministrazione comunale, in accordo con Prefettura di Udine, Questura, Forze dell’Ordine, Polizia Locale, Lignano Sabbiadoro Gestioni e gli altri soggetti coinvolti, ha definito le linee operative in vista dei principali eventi in programma, a partire dal tradizionale appuntamento della Pentecoste.

La convocazione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica ha permesso di condividere il dispositivo che accompagnerà le settimane di maggiore afflusso turistico. Il modello sarà quello già sperimentato lo scorso anno, ma ulteriormente affinato, con l’obiettivo di garantire lo svolgimento degli eventi in un clima di serenità, sicurezza e rispetto della città.

Spiaggia chiusa dalle 22 alle 6

Tra le principali novità introdotte vi è la chiusura anticipata dell’arenile, con divieto di accesso e stazionamento sulla spiaggia di Sabbiadoro (dall’ufficio 1 al 19) dalle ore 22.00 fino alle ore 6.00 del mattino successivo.



La misura, come precisato dal sindaco, riguarderà esclusivamente l’arenile e non le attività di pubblico esercizio che si affacciano sulla spiaggia, che resteranno sottoposte alle stesse disposizioni previste per gli altri locali.



La decisione nasce dalla volontà di prevenire situazioni di degrado, consumo incontrollato di alcolici, abbandono di rifiuti, disturbo della quiete pubblica e comportamenti potenzialmente pericolosi, episodi che in passato si sono verificati soprattutto nelle ore notturne.

Controlli rafforzati e limitazioni sugli alcolici

Il piano predisposto prevede anche un rafforzamento dei controlli sul territorio e un maggiore presidio delle aree più frequentate, in particolare nei giorni in cui sono attesi i flussi più consistenti di visitatori.

Sono previste inoltre limitazioni alla vendita e al consumo di bevande alcoliche, misure specifiche per il decoro urbano e la pulizia delle aree pubbliche, oltre a un coordinamento costante tra Forze dell’Ordine, Polizia Locale, operatori della sicurezza e soggetti coinvolti nella gestione degli eventi. Un ruolo importante sarà svolto anche dagli operatori e dai concessionari della spiaggia, che collaboreranno direttamente sostenendo alcuni costi, come quelli legati alla vigilanza privata e alla pulizia.

“Non misure punitive, ma regole per la convivenza”

Il sindaco ha sottolineato che i provvedimenti che saranno contenuti nell’ordinanza non avranno finalità punitive, ma saranno orientati alla tutela della sicurezza pubblica, della vivibilità urbana e della qualità dell’accoglienza turistica.



“Ogni provvedimento che sarà contenuto dell’ordinanza che andremo a emettere non ha finalità punitive – spiega il Sindaco – ma sarà orientato esclusivamente alla tutela della sicurezza pubblica, della vivibilità urbana e della qualità dell’accoglienza turistica”.

Un maggio ricco di grandi appuntamenti

Il mese di maggio sarà particolarmente intenso per la località balneare. Oltre alla Pentecoste, prevista dal 21 al 25 maggio, Lignano ospiterà il Biker Fest International dal 14 al 17 maggio, gli Special Olympics dal 19 al 24 maggio, il Raduno nazionale dei Bersaglieri dal 27 al 31 maggio e il concerto di Tiziano Ferro il 30 maggio.

Secondo il sindaco, Lignano vuole continuare a essere una località aperta, attrattiva e vivace, capace di accogliere grandi manifestazioni e importanti flussi turistici, ma con regole chiare, rispetto degli spazi pubblici e attenzione alla convivenza civile.