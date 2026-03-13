Le “ragazze del fuoco” incantano Aquileia: il Friuli sale sul podio nazionale del flambé

Lo Ial Fvg di Aviano conquista il terzo gradino del podio nazionale. Alle spalle di Paestum e del Trentino, le allieve friulane si sono distinte alla IX edizione del concorso “Le Donne nell’Arte del Flambé – Maria Luisa Speri Challenge“, che per la prima volta ha portato ad Aquileia tredici squadre da tutta Italia.

Il successo di Aviano e delle sedi regionali

La delegazione di Aviano, composta da Gloria Asquini, Martina Campi e Harman Harish, ha convinto la giuria con la proposta “Lady Fire” e il cocktail “Wild Spirit”. Un risultato che premia il lavoro delle docenti Sonia Facca e Annalisa Zuin, ma che ha visto protagoniste anche le squadre Ial di Latisana e Trieste, capaci di distinguersi per precisione tecnica e creatività nel servizio in sala.

Per Ial Trieste hanno partecipato Giulia Bobicchio, Nikita Pettelin Michieletto e Milica Stanojevic, accompagnate da maître Gianluca Patruno e maître Domenico Dragone, con “Fiore del Deserto” e il cocktail “Foxy Lady”. Il team composto da Asia Bidut e Francesca Franco di Ial Latisana insieme a Cristina Visconti di Ial Trieste è stato accompagnato dal maître Giuliano Maragna e dalla docente Vivianne Ronchetti, presentando “Carsolina tropicale scomposta” e il cocktail “Perla Velata”.

La formazione come valore professionale.

“Questa iniziativa conferma il valore della formazione come esperienza concreta, capace di unire competenze, passione e crescita professionale – dichiara Giulio Arbanassi, presidente di Ial Fvg, presente alla serata conclusiva –. Le nostre allieve hanno affrontato il concorso con impegno, qualità tecnica e grande consapevolezza del ruolo che l’ospitalità riveste oggi come ambito professionale ad alta specializzazione”. Il presidente ha partecipato alla premiazione insieme con il direttore di Ial Fvg, Gabriele De Simone.

Una sfida di respiro nazionale

Promosso da AMIRA, il concorso ha visto sfidarsi, oltre alle squadre IAL FVG, Isis Pertini Grado, Ad Formandum Gorizia, Civiform Cividale e delegazioni provenienti da Paestum, Milano Laghi, Palermo, Toscana Felix, Napoli, Trentino Alto Adige e Sicilia Centrale, per un totale di 13 squadre, a conferma della dimensione nazionale raggiunta da un appuntamento che continua a investire sul futuro della sala e dell’accoglienza.

Sotto la direzione del commendator Giacomo Rubini, ideatore dell’evento, la manifestazione ha trasformato l’Hotel Ai Patriarchi in un centro d’eccellenza per la cultura dell’accoglienza, con il patrocinio della Regione e di PromoTurismoFVG.