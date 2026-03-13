Ferrovia Sacile-Gemona: un presidio per chiederne il rilancio

Il rilancio della ferrovia Pedemontana Gemona-Pinzano-Sacile rappresenta un’opportunità strategica per il Friuli, promuovendo un modello di mobilità sostenibile, turismo lento e valorizzazione del territorio.

È quanto evidenzia Il Passo Giusto – iniziativa editoriale del Patto per l’Autonomia – che per domenica 15 marzo ha convocato un presidio a Pinzano al Tagliamento, raccogliendo l’appello di persone, comunità e amministrazioni locali che da anni sollecitano il ripristino e l’adeguamento della linea ferroviaria. L’obiettivo è garantire un collegamento efficiente tra le comunità della Pedemontana, offrendo un servizio di trasporto pubblico moderno, utile alla cittadinanza e alle attività economiche, e integrato con la rete ciclabile per incentivare il turismo sostenibile.

Il presidio.

L’appuntamento è fissato per le ore 10 nel parcheggio della scuola primaria Carducci, in via Tagliamento 25 a Pinzano al Tagliamento. L’iniziativa segue il confronto aperto e partecipato promosso da Il Passo Giusto lo scorso ottobre, che ha riacceso il dibattito sul futuro di un’arteria ferroviaria capace di raccontare, come poche altre, la ricchezza paesaggistica e la diversità del Friuli, attraversando paesi lontani dalle principali vie di comunicazione.

Il valore della ferrovia Sacile-Gemona.

“La Pedemontana friulana Sacile-Gemona non è solo una ferrovia: è un progetto di futuro, capace di unire memoria, territorio e sostenibilità – afferma Elia Mioni, direttore de Il Passo Giusto –. Dopo la frana del 2012, che ha portato alla sospensione del servizio passeggeri sull’intera tratta, si sono ascoltate molte promesse, ma non abbiamo visto progetti concreti”.

“Chiediamo alle istituzioni – conclude Mioni -, un impegno chiaro e tempi certi per la riattivazione completa della linea. Non servono dichiarazioni generiche, ma un cronoprogramma preciso e risorse dedicate. La mobilità, e la ferrovia Pedemontana in particolare, è una delle questioni cruciali per il futuro del Friuli”.