Dramma a Brugnera: schiacciato da un macchinario in giardino, muore 55enne

Non ce l’ha fatta l’uomo di 55 anni rimasto vittima di un terribile infortunio nel pomeriggio di oggi, venerdì 13 marzo, in via San Cassiano a Brugnera. Nonostante i disperati tentativi dei medici di salvargli la vita, il cuore dell’uomo ha cessato di battere poco dopo l’arrivo in ospedale.

La dinamica del dramma

L’allarme è scattato nel pomeriggio, quando il 55enne è stato trovato nel giardino di un’abitazione, privo di sensi e schiacciato sotto un pesante mezzo da lavoro. Si tratterebbe di un rullo utilizzato per la trinciatura degli arbusti. Il macchinario lo avrebbe travolto causandogli ferite rivelatesi poi fatali.

I soccorsi e il decesso

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Pordenone, i Carabinieri e il personale sanitario del 118. All’arrivo dei soccorritori l’uomo era in arresto cardiaco: i sanitari sono riusciti a rianimarlo sul posto per permetterne il trasporto d’urgenza. Caricato sull’elisoccorso, il 55enne è stato trasferito in condizioni critiche all’ospedale di Pordenone, dove è deceduto poco dopo l’arrivo in Pronto Soccorso. I Carabinieri stanno ora effettuando i rilievi in via San Cassiano per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.