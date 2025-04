Formazione medica avanzata al Cro di Aviano: in arrivo le scuole di specializzazione

Scuole di specializzazione medica al Cro di Aviano.

Il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha dato il via libera a un Accordo che porterà alla creazione di percorsi di formazione all’interno dell’Irccs Cro di Aviano. L’iniziativa prevede l’istituzione di una o due scuole di specializzazione in ambito medico, fondamentali per consolidare le competenze professionali e garantire un futuro solido all’istituto oncologico.

L’annuncio è stato dato dall’assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi, nel corso di un incontro tenutosi presso il Cro di Aviano, alla presenza del ministro Bernini, dei vertici del Centro oncologico e di numerosi primari e medici della struttura.

“La Regione – ha spiegato Riccardi – ha da tempo posto l’esigenza di istituzionalizzare una presenza universitaria all’interno del Cro, avviando un dialogo con gli Atenei di Udine e Trieste. Ora, con il sostegno del ministro Bernini, possiamo procedere verso un Accordo di programma che coinvolgerà tutte le parti interessate, inclusi il sistema universitario regionale, l’Istituto e la Regione. Ci metteremo subito al lavoro per concretizzare questo importante progetto“.

L’integrazione tra il Cro di Aviano e il sistema universitario regionale è considerata strategica per il futuro della sanità nell’area pordenonese. “Un sistema sanitario senza un forte legame con l’Università è più debole, come abbiamo visto chiaramente durante la pandemia” ha sottolineato Riccardi.

L’inserimento di una componente universitaria all’interno del Cro di Aviano risulta particolarmente rilevante in vista dell’attivazione, tra due anni, della Protonterapia, una tecnologia all’avanguardia per la cura dei tumori. “Questo progetto non solo rafforzerà la qualità della ricerca e dell’alta formazione, ma renderà il Cro un centro di riferimento ancora più attrattivo per il capitale umano e scientifico” ha concluso l’assessore.