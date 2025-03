Passo Monte Croce Carnico, strada di nuovo chiusa (ma solo temporaneamente)

I lavori sulla strada del Passo di Monte Croce Carnico.

Procedono a pieno ritmo i lavori di messa in sicurezza e riqualificazione della strada del Passo Monte Croce Carnico. Il sopralluogo effettuato lo scorso 21 marzo ha confermato il significativo avanzamento delle opere, già evidenziato nella verifica precedente del 25 febbraio.

A darne notizia è l’assessore regionale alle Infrastrutture e al Territorio, Cristina Amirante, che ha illustrato i progressi dell’intervento. “L’elettrificazione del tratto è stata completata e la sostituzione dei guardrail è quasi ultimata lungo la maggior parte del percorso”, ha spiegato. Attualmente, i lavori più consistenti si stanno concentrando dopo l’undicesimo tornante, dove restano da completare i getti dei muri di sottoscarpa già armati.

Una volta terminata questa fase, si procederà con la riasfaltatura dell’intero tratto, dalla Casetta in Canadà fino al piazzale del Passo. Per accelerare il completamento delle opere, è stata concordata la sospensione del transito anche nei fine settimana del 5-6 e del 12-13 aprile, oltre alle chiusure già in vigore nei giorni feriali.

“Questa misura si rende necessaria per garantire la riapertura del passo prima delle festività pasquali”, ha sottolineato Amirante, aggiungendo che la Regione è consapevole dei disagi causati e ringrazia cittadini e operatori per la collaborazione. L’obiettivo è completare i lavori nei tempi previsti, restituendo alla comunità un’infrastruttura più sicura ed efficiente.