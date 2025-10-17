Uno specchio friulano in corsa per il Compasso d’Oro

Lo specchio Foggy inserito nell’ADI Design Index 2025 e in corsa alla selezione del prossimo Compasso d’Oro.

Non un semplice specchio ma un nuovo modo di pensare la luce che ridefinisce e valorizza l’ambiente in cui viene collocato. Per questa ragione Foggy è stato inserito nell’ADI Design Index 2025 e concorre alla selezione del prossimo Compasso d’Oro.

“Siamo molto orgogliosi di questo riconoscimento che premia il prodotto ma anche la nostra visione di specchio”, spiegano Monica De Conti e Alexander Caruso, fondatori di Vanità Living, brand dell’azienda avianese Vanità & Casa – . “Concepiamo e progettiamo gli specchi con grande attenzione e cura, superando il concetto di complemento d’arredo. Per noi diventano attori protagonisti dell’ambiente, capaci di raccontare storie, evocare sensazioni, rispondere a esigenze funzionali e contribuire all’identità del luogo. Che si tratti di un’abitazione privata, di una suite d’hotel, di un ufficio contemporaneo o di un negozio, sono parte integrante della narrazione spaziale, un segno architettonico, un’interfaccia tra funzione e bellezza, tra luce e materia.”

Una cornice per creare un effetto nebbia.

L’unicità di Foggy, progettato in collaborazione con Studio Adolini, sta nell’illuminazione morbida e diffusa, frutto di una tecnologia patent-pending di Vanità Living, che crea ambienti eleganti e sofisticati. La luce infatti, del tutto priva di abbagliamento, si genera dalla cornice, diffondendosi delicatamente verso il centro e creando un effetto “nebbia” (da cui prende ispirazione il nome stesso) che garantisce il giusto comfort visivo. La soluzione perfetta negli ambienti di relax e benessere, ma anche per chi non ama la luce forte e diretta o chi ricerca un’esperienza visiva più equilibrata e naturale.

In aggiunta, dal punto di vista tecnico, Foggy offre prestazioni elevate grazie all’intensità luminosa dimmerabile, alle tre temperature colore (3000K, 4000K, 6000K) tra cui scegliere per adattarsi a ogni contesto, e alla superficie riflettente che, a luce spenta, resta completamente “pulita”, priva di segni e interruzioni grazie alla tecnologia Ghost brevettata dall’azienda.