Approvato il progetto per la protonterapia al Cro di Aviano.

Nuove tecnologie d’avanguardia per il trattamento dei tumori al Cro di Aviano: è stato infatti approvato il progetto esecutivo per l’installazione del sistema di Protonterapia, che, secondo il cronoprogramma, sarà pronto in 30 mesi.

Il progetto, affidato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da IBA – Ion Beam

Applications S.A. e Bettiol S.r.l., prevede una fornitura completa che include la progettazione, la

realizzazione delle opere edili e impiantistiche, e l’installazione del sistema di Protonterapia, per un valore complessivo di 26.549.331,94 euro. L’intervento si inserisce in un piano economico complessivo del valore di 32.000.000,00 euro.

L’approvazione del progetto esecutivo rappresenta una tappa cruciale nella realizzazione di

un’infrastruttura che potenzierà significativamente le capacità terapeutiche del CRO, permettendo di offrire ai pazienti oncologici trattamenti di ultima generazione, rafforzando ulteriormente il ruolo dell’Istituto come centro di eccellenza nella ricerca e cura oncologica.

La terapia con fascio di protoni è un sostanziale progresso della radioterapia dei tumori: si tratta di un’apparecchiatura in grado di emettere radiazioni di precisione che irradiano direttamente la parte anatomica interessata, riducendo al minimo le emissioni potenzialmente dannose ai tessuti e agli organi circostanti e aprendo percorsi concreti di medicina di precisione e personalizzata.