Bertiolo è uno di quei paesi del Medio Friuli che non si scoprono in fretta. A prima vista può sembrare un centro tranquillo della pianura friulana, circondato da campi, vigneti e strade di campagna. Ma basta fermarsi un po’ di più per capire che qui il paesaggio racconta molte storie: quelle della civiltà contadina, delle antiche chiese campestri, delle ville nobiliari, delle risorgive e di una tradizione vitivinicola che ha reso il paese conosciuto ben oltre i suoi confini.

Visitare Bertiolo significa entrare in un Friuli autentico, fatto di borghi raccolti, corti rurali, percorsi lenti e luoghi di memoria. Il Comune comprende il capoluogo e le frazioni di Pozzecco, Sterpo e Virco, ciascuna con una propria identità e con scorci che meritano attenzione. Non è una meta da turismo frettoloso, ma un territorio da attraversare con calma, magari in bicicletta o con una passeggiata tra vigneti, rogge, alberi secolari e piccoli edifici religiosi.

Il centro di Bertiolo, tra chiesa, piazza e identità friulana

Il punto di partenza per scoprire Bertiolo è il suo centro, dove si concentra buona parte della vita del paese. Qui il visitatore trova l’immagine più riconoscibile del borgo friulano di pianura: la chiesa, le case affacciate sulle vie principali, le corti interne, gli spazi della socialità e quelle tracce di storia che non sempre si impongono con monumentalità, ma che danno carattere al luogo.

Bertiolo è un paese profondamente legato alla sua terra. La viticoltura, le aziende agricole e il rapporto con il paesaggio rurale sono elementi centrali della sua identità. Non a caso, uno dei modi migliori per capirlo è osservare il dialogo continuo tra il centro abitato e la campagna circostante: da una parte il borgo, dall’altra i filari, le strade secondarie e le aperture verso il Medio Friuli.

Passeggiare nel centro permette anche di cogliere l’atmosfera del paese nei periodi di festa, quando Bertiolo diventa un punto di riferimento per gli appuntamenti legati al vino, alla gastronomia e alle tradizioni locali. È proprio questa dimensione comunitaria, più che un singolo monumento isolato, a rendere Bertiolo una tappa interessante per chi vuole conoscere il Friuli più vero.

La chiesa di San Martino Vescovo, cuore religioso del paese

Tra le cose da vedere a Bertiolo c’è certamente la chiesa parrocchiale di San Martino Vescovo, uno degli edifici più importanti del capoluogo. L’attuale chiesa risale alla fine del Seicento e fu consacrata nel 1702, ma conserva il legame con un edificio precedente, di origine quattrocentesca, di cui rimane ancora visibile l’antica abside.

È un luogo significativo non solo dal punto di vista religioso, ma anche storico. La chiesa racconta infatti la continuità della comunità di Bertiolo attraverso i secoli: dal nucleo medievale e rinascimentale alla riedificazione seicentesca, fino agli interventi più recenti. Per chi visita il paese, rappresenta una tappa naturale, anche perché aiuta a leggere la storia del centro abitato e il ruolo che la parrocchia ha avuto nella vita locale.

Particolare attenzione merita anche la cappella feriale della chiesa di San Martino, interessata negli anni da lavori di restauro degli affreschi. È uno di quei dettagli che spesso sfuggono a una visita veloce, ma che possono rendere più completa la scoperta del patrimonio artistico e religioso di Bertiolo.

La chiesetta della Santissima Trinità, il luogo più antico

Uno dei luoghi più affascinanti di Bertiolo è la chiesetta della Santissima Trinità, considerata tra gli edifici storici più importanti e antichi del territorio. La sua origine è incerta e proprio questo contribuisce al suo fascino. Secondo la tradizione, potrebbe essere sorta sopra i resti di un antico luogo di culto, legato a presenze molto più remote.

La chiesa è citata nei documenti a partire dal Cinquecento, ma alcuni elementi rimandano a una storia ancora più antica. Di particolare rilievo è la campana, che porta impressa la data 1287, un dettaglio che rende questo edificio una testimonianza preziosa della storia religiosa del territorio.

La Santissima Trinità non va vista solo come una piccola chiesa campestre, ma come un frammento profondo della memoria di Bertiolo. È il tipo di luogo che permette di capire quanto la pianura friulana sia ricca di stratificazioni: culto popolare, vie antiche, tracce medievali, devozione e paesaggio agricolo convivono in uno spazio raccolto e suggestivo.

Il Santuario della Beata Vergine di Screncis

Un altro luogo di grande valore religioso e identitario è il Santuario della Beata Vergine di Screncis, legato a una tradizione devozionale molto sentita dalla comunità. Il santuario rientra tra gli edifici sacri più significativi di Bertiolo e rappresenta un punto importante per comprendere il rapporto tra il paese e la religiosità popolare.

La devozione alla Madonna di Screncis è parte della memoria collettiva locale. Non è un caso che proprio il Perdon de la Madone, legato all’ottavario della Madonna di Screncis, fosse storicamente uno degli appuntamenti più partecipati del paese, capace di richiamare anche gli emigranti che tornavano dall’estero per l’occasione.

Visitare il santuario significa quindi entrare in una dimensione più intima di Bertiolo, fatta di fede, tradizione e appartenenza. È una tappa consigliata a chi vuole andare oltre la semplice visita paesaggistica e capire il legame profondo tra la comunità e i suoi luoghi sacri.

Pozzecco e la chiesa di San Giacomo

Tra le frazioni di Bertiolo, Pozzecco conserva uno dei luoghi più interessanti dal punto di vista storico e religioso: la chiesa di San Giacomo. Situata ai margini della frazione, la chiesetta venne costruita probabilmente verso la metà del Cinquecento, forse come atto di fede in un periodo segnato da pestilenze e carestie.

L’area in cui sorge è importante anche per le tracce di epoca romana rinvenute nei dintorni. Questo rende San Giacomo non soltanto un edificio religioso, ma anche un punto che racconta la lunga continuità degli insediamenti nel territorio di Bertiolo.

La chiesetta ha una struttura semplice e raccolta, con facciata a capanna, portico e campanile a vela. All’interno conserva un’atmosfera sobria, arricchita da opere contemporanee: un affresco della Resurrezione di Cristo realizzato nel 1992 da Clauco Benito Tiozzo e un mosaico della Crocifissione realizzato nel 1968 dal maestro mosaicista Alverio Savoia, originario di Pozzecco. È una tappa da non perdere per chi cerca i luoghi meno noti ma più autentici del territorio.

Sterpo, il borgo della villa e della grande farnia

La frazione di Sterpo è una delle zone più suggestive di Bertiolo. Qui il paesaggio cambia tono: l’ambiente delle risorgive, la presenza del fiume Stella, le rogge, il verde e le tracce nobiliari creano un insieme di grande fascino.

Il luogo più importante è Villa Colloredo Venier, immersa in un ampio parco e legata alla storia dell’antico castello di Sterpo. L’area era infatti occupata in passato da un complesso fortificato, risalente almeno al XIV secolo. Nel corso del tempo il castello venne trasformato in villa, conservando però alcune tracce dell’impianto originario.

La villa, con la sua torre centrale, la cappella e gli edifici rustici, è uno degli elementi architettonici più riconoscibili del territorio comunale. Anche se si tratta di una proprietà privata, il complesso e il suo parco rappresentano un punto di grande interesse storico e paesaggistico per chi visita Sterpo.

Il parco di Villa Colloredo Venier e la farnia monumentale

Il parco di Villa Colloredo Venier è uno dei luoghi più affascinanti di Bertiolo. Si trova nel borgo storico di Sterpo, in un ambiente umido e boschivo vicino al fiume Stella. Il parco è caratterizzato da percorsi curvilinei, viali alberati, pergolati, siepi, boschetti e da un lago artificiale che contribuisce a rendere l’insieme particolarmente scenografico.

Il vero simbolo naturale del parco è la farnia monumentale di Sterpo, considerata tra le querce più grandi e antiche d’Italia. L’età stimata dell’albero è compresa tra i 500 e i 600 anni, con un tronco di dimensioni imponenti e una chioma che domina il paesaggio circostante.

Questa farnia è molto più di un albero monumentale: è una presenza viva nella storia del territorio. Ha attraversato secoli di trasformazioni, dal castello alla villa, dalle vicende nobiliari alla vita agricola del borgo. Per chi ama la natura, gli alberi secolari e i luoghi in cui paesaggio e memoria si intrecciano, Sterpo è una tappa fondamentale.

Virco e il paesaggio delle risorgive

Anche Virco fa parte del territorio comunale di Bertiolo e rappresenta una delle porte verso il paesaggio più naturale e agricolo del Comune. Qui il visitatore incontra un Friuli fatto di campi, acque, rogge e percorsi lenti, dove il paesaggio delle risorgive diventa parte dell’identità locale.

Virco è ideale per chi vuole scoprire Bertiolo non solo attraverso le chiese e le ville, ma anche attraverso la campagna. La frazione si presta a passeggiate tranquille e itinerari in bicicletta, con scorci che raccontano il rapporto tra l’uomo, l’acqua e la terra.

Il valore di questa zona sta proprio nella sua semplicità. Non bisogna cercare grandi monumenti a ogni angolo: il fascino di Virco è nella dimensione rurale, nei silenzi, nei canali, nella vegetazione e nella possibilità di osservare un paesaggio friulano ancora profondamente legato ai ritmi della natura.

Il territorio del vino

Non si può parlare di cosa vedere a Bertiolo senza parlare del vino. Il paese è infatti uno dei centri friulani più legati alla viticoltura e alla cultura enologica. I vigneti sono parte integrante del paesaggio e raccontano una vocazione agricola che nel tempo è diventata anche identità turistica.

Bertiolo è conosciuto soprattutto per la Festa regionale del Vino Friulano, appuntamento storico che affonda le sue radici nel 1950. La festa nacque in primavera e si è poi sviluppata fino a diventare uno degli eventi più rappresentativi del paese, con chioschi, degustazioni, prodotti locali e momenti di incontro lungo le vie del centro.

La particolarità della festa è il suo carattere diffuso. Non un unico spazio chiuso, ma un paese che si anima in più punti, con corti, vie, chioschi e luoghi di socialità. È un modo molto concreto per capire Bertiolo: qui il vino non è soltanto prodotto agricolo, ma racconto di comunità, tradizione e ospitalità.

La Festa regionale del Vino Friulano

La Festa regionale del Vino Friulano di Bertiolo merita un capitolo a parte, perché è uno degli elementi che hanno contribuito di più a far conoscere il paese. Nata nel 1950, è cresciuta nel tempo mantenendo un legame forte con il territorio, le associazioni locali e i produttori.

Fin dalle origini, uno degli aspetti più caratteristici è stata la presenza dei chioschi lungo le vie del paese, dove il vino e i prodotti agroalimentari locali diventano occasione di incontro. Questa formula ha dato alla festa un’identità precisa: non una semplice sagra, ma un evento corale, capace di coinvolgere l’intero paese.

Per chi vuole visitare Bertiolo, il periodo della festa è certamente uno dei momenti più vivaci. Il borgo cambia volto, si riempie di persone, profumi, musica e occasioni di degustazione. Ma anche fuori dal calendario dell’evento, la cultura del vino resta una chiave di lettura fondamentale per comprendere il territorio.

La memoria della Filanda

Tra i luoghi e i temi che raccontano la storia sociale di Bertiolo c’è anche la memoria della Filanda, legata al lavoro, alle donne, alla vita economica e alla comunità del passato. Il Comune ha valorizzato questa memoria anche attraverso il progetto “La memoria lascia un segno”, con videointerviste dedicate alle testimonianze locali.

La filanda non è soltanto un riferimento produttivo, ma un capitolo della storia del paese. In molte comunità friulane, questi luoghi hanno rappresentato per generazioni uno spazio di lavoro e di relazione, segnando la vita quotidiana di famiglie e lavoratrici.

Inserire la memoria della Filanda in un itinerario su Bertiolo significa dare spazio anche a un patrimonio meno monumentale, ma molto importante: quello della memoria orale, del lavoro e delle trasformazioni sociali. È un tassello utile per raccontare il paese in modo più completo, andando oltre la sola dimensione religiosa o paesaggistica.

Passeggiate e cicloturismo tra Bertiolo, Pozzecco, Sterpo e Virco

Bertiolo si presta molto bene a essere scoperto lentamente. Il territorio pianeggiante, la presenza di frazioni vicine e il paesaggio agricolo rendono piacevoli le passeggiate e gli itinerari in bicicletta. Il bello, qui, è costruire un percorso che unisca centro storico, chiese, borghi rurali, vigneti e aree verdi.

Un itinerario ideale può partire dal centro di Bertiolo, con la chiesa di San Martino e i luoghi della Festa del Vino, per poi proseguire verso la chiesetta della Santissima Trinità e il Santuario di Screncis. Da qui si può allargare lo sguardo verso Pozzecco, con la chiesa di San Giacomo, e poi verso Sterpo, dove la villa, il parco e la farnia monumentale offrono uno dei passaggi più suggestivi.

Virco completa il quadro con la sua dimensione rurale e naturale. In questo modo la visita diventa un piccolo viaggio dentro le diverse anime di Bertiolo: il paese del vino, il territorio delle risorgive, il borgo delle chiese antiche, la campagna friulana e la memoria delle comunità locali.

Cosa vedere a Bertiolo in un giorno

Chi ha una sola giornata a disposizione può organizzare una visita completa senza uscire dal territorio comunale. La mattina può essere dedicata al centro di Bertiolo, alla chiesa di San Martino e alla chiesetta della Santissima Trinità, due tappe che permettono di comprendere subito la profondità storica del paese.

A seguire, vale la pena raggiungere il Santuario della Beata Vergine di Screncis, luogo importante per la devozione locale, e poi spostarsi verso Pozzecco per visitare la chiesa di San Giacomo. Questa parte dell’itinerario è particolarmente adatta a chi ama le piccole architetture religiose e i luoghi meno turistici.

Nel pomeriggio, la tappa più scenografica è Sterpo, con Villa Colloredo Venier, il parco e la farnia monumentale. La giornata può concludersi con un passaggio tra i vigneti e le strade rurali verso Virco, per cogliere anche il volto più naturale e agricolo di Bertiolo.

Perché visitare Bertiolo

Bertiolo merita una visita perché è un paese che racchiude molte anime del Friuli. C’è il Friuli del vino, quello delle risorgive, quello delle chiese campestri, quello delle ville nobiliari e quello della memoria contadina. Non è un luogo costruito per il turismo di massa, ma proprio per questo conserva un’autenticità particolare.

Chi cerca grandi monumenti isolati potrebbe sottovalutarlo. Chi invece ama i borghi veri, i paesaggi agricoli, gli alberi secolari, le feste popolari e i luoghi di devozione troverà a Bertiolo un territorio ricco di dettagli. È una destinazione perfetta per una gita lenta nel Medio Friuli, per un itinerario in bicicletta o per una giornata alla scoperta di un paese che ha saputo mantenere un forte legame con la propria identità.

Bertiolo è, in fondo, questo: un piccolo centro friulano dove il paesaggio non fa da sfondo, ma diventa parte del racconto. Tra il centro, Pozzecco, Sterpo e Virco, ogni tappa aggiunge qualcosa: una chiesa, una villa, una quercia monumentale, un vigneto, una memoria di lavoro, una tradizione che continua.

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