Presentata l’edizione 93 della Fiera dei Vini di Buttrio.

Oltre 30 eventi a ingresso libero dal 5 al 7 giugno, con un’attenzione speciale alle novità che arrivano dal territorio in tema di vino e di tutto quello che vi ruota attorno: questi i numeri della 93ma Fiera Regionale dei Vini di Buttrio, storica manifestazione enoica tra le più antiche d’Italia e più longeva del Friuli Venezia Giulia. Un’edizione speciale perché da quest’anno, grazie a un progetto pluriennale di rinnovamento, prende il titolo de “La Vetrina delle Anteprime”. Appuntamento nel Parco e Villa di Toppo Florio con proposte per tutte le età e i gusti.



Il programma è stato presentato oggi giovedì 28 maggio a Udine nella sede della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Il rinnovamento della storica manifestazione

“Rinnovarsi grazie alla forza delle proprie radici per guardare in avanti – ha dichiarato il sindaco di Buttrio Eliano Bassi -: fedele alla sua tradizione di quasi un secolo di vita, nasce la nuova veste della Fiera Regionale dei Vini di Buttrio. La Vetrina delle Anteprime vi racconterà le novità che ruotano attorno al mondo del vino, dalle degustazioni alle tavole rotonde, dalle proposte culturali a quelle di scoperta del territorio, fino al focus speciale La Teca delle Anteprime: incontri letterari insieme all’autore e con assaggi esclusivi di vini. Il tutto senza dimenticare la storia della Fiera, con l’attenzione per i vitigni autoctoni, i sapori della tradizione, il Palio delle Botti, proposte per famiglie, musica e molto altro ancora”.



“Quando una manifestazione raggiunge 93 anni vuol dire che la storia è stata supportata da un’attività che ha sempre avuto la capacità di innovarsi e di mantenere, al tempo stesso, la propria identità – ha dichiarato l’assessore alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche Stefano Zannier, portando anche il saluto del collega assessore alle attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini, che ha diretta competenza in materia -. Questa fiera conferma l’importanza della sinergia tra agricoltura – valorizzando da un lato il prodotto enologico della nostra regione – e promozione turistica finalizzata alla ricettività e alla valorizzazione del territorio. Il vino è certamente una componente assolutamente importante e strategica per le aziende vitivinicole del territorio”.

Il programma e le novità dell’edizione

Il segretario della Pro Loco Buri e già presidente Emilio Bardus, portando il saluto del presidente Federico Toffoletti, ha illustrato il ricco programma che si svolgerà non solo nella storica Villa di Toppo Florio con il suo Parco ma anche con il ritorno in paese con una serie di speciali aperitivi. Stefano Cosma, responsabile della Gran Selezione Buri Vinum Loci, altra novità di questa edizione, ha dichiarato come siano stati degustati più di 320 campioni, divisi per 7 tipologie di vini da uve autoctone e PIWI, provenienti da 118 aziende del territorio, giudicati rigorosamente secondo il sistema dei 100 punti dell’OIV.



Tutti i vini saranno disponibili dell’Enoteca dei Sensi in Villa, con anche uno speciale profilo digitale che i winelover potranno consultare per scoprire il loro vino ideale. I vincitori saranno svelati e premiati durante l’inaugurazione ufficiale della Fiera venerdì 5 giugno alle 18.30 nella sala Pier Paolo Pasolini al secondo piano di Villa di Toppo Florio. Il presidente del Comitato regionale Unpli FVG Pietro De Marchi ha espresso un plauso alla capacità degli organizzatori della Fiera di unire innovazione e tradizione. Il direttore della filiale Civibank di Buttrio Alberto Commisso ha sottolineato la collaborazione per il bene del territorio di due entità storiche come la Fiera e la banca, che compie 140 anni. Ricordato anche il sostegno della Camera di Commercio Pordenone Udine. Presenti per il Comune di Buttrio anche il vicesindaco Tiziano Venturini e l’assessore Valter Pezzarini. Sul tema enoico ci saranno anche una serie di tavole rotonde di approfondimento, nonché il coinvolgimento delle cantine ed eventi popolari.

Organizzatori e partner

La Fiera è organizzata dal Comune di Buttrio e dalla Pro Loco Buri con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Io sono Friuli Venezia Giulia, della Camera di Commercio di Pordenone Udine e di CiviBank. Patrocinio del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia e delle Città del Vino. In collaborazione con Comitato regionale Unpli Friuli Venezia Giulia, Consorzio Pro Loco Torre Natisone, Unidoc FVG, Assoenologi, Ais Friuli Venezia Giulia, Fisar Udine, Onav, Assosommelier, Donne del Vino, Piwi Friuli Venezia Giulia, Vignaioli in Buttrio, Buttrio 100 Attività per te, Sagre dai Ucei e de Viscje, Buttrio calcio e Servizio civile nazionale.

Buri Vinum Loci: premiazione Gran Selezione ed Enoteca dei Sensi con novità digitale

Si è svolta nelle scorse giornate la fase iniziale della prima edizione della Gran selezione di vini Buri Vinum Loci, dedicata a vini del Friuli Venezia Giulia prodotti con uve autoctone in purezza o in blend e a vini da vitigni resistenti PIWI. Stefano Cosma, giornalista ed esperto del settore vitivinicolo, ha coordinato i lavori delle giurie impegnate nella selezione delle migliori espressioni enologiche nelle diverse categorie, dai bianchi e rossi fermi ai macerati, fino agli spumanti e ai vini passiti, oltre ai citati vini PIWI. I lavori si sono tenuti a Villa di Toppo Florio.



Sette assaggiatori esperti, scelti fra degustatori Ais, Assoenologi, Assosommelier, Associazione Le Donne del Vino Fvg, Fisar e Onav, nonché giornalisti del settore, hanno degustato vini fermi e mossi, bianchi, rossi, dolci e passiti, orange e PIWI, provenienti da vitigni autoctoni, “raccomandati” ed “autorizzati”, prodotti in Friuli Venezia Giulia con metodo tradizionale, integrato, biologico o biodinamico. Nello specifico, sono stati degustati più di 320 campioni, divisi per 7 tipologie di vini da uve autoctone e PIWI, provenienti da 118 aziende del territorio, giudicati rigorosamente secondo il sistema dei 100 punti dell’OIV. Premiazioni dei vincitori si svolgeranno durante l’inaugurazione ufficiale della Fiera venerdì 5 giugno alle 18.30 nella sala Pier Paolo Pasolini al secondo piano di Villa di Toppo Florio.

Prima però le etichette partecipanti che hanno ricevuto il maggior punteggio saranno protagoniste in una serata dedicata ai wine lover – in programma prima della Fiera giovedì 28 maggio alle 18.30 in Villa – mentre tutte le etichette in gara saranno successivamente ammesse al banco d’assaggio allestito per il pubblico nell’Enoteca dei sensi della Fiera. Qui ci sarà un’ulteriore novità. Nella scheda di valutazione dei giudici c’era spazio anche per una valutazione sensoriale dei vini, i cui risultati inseriti in un software vanno a creare dei profili digitali per la scelta da parte del consumatore nella stessa Enoteca dei Sensi: un’esperienza innovativa guidata da Buri Smart Wine. Possibilità di acquistare un braccialetto giornaliero per la degustazione di oltre 300 vini proposti da oltre 100 aziende.

Approfondimenti

Ogni giornata della Fiera avrà una tavola rotonda o incontro tematico di approfondimento su temi enoici o dell’enoturismo con illustri relatori. Prima dell’inaugurazione ufficiale, venerdì 5 giugno in sala Pasolini della Villa alle 17 tavola rotonda “Cantine, l’unione fa la forza – Riprogettare la strategia delle PMI del vino: sviluppare aggregazioni per i mercati e per una maggiore efficienza di sistema”. Interverranno Luca Castagnetti, direttore Centro Studi Management Divino di Studio Impresa e Marco Rabino, presidente Unidoc FVG.



Modererà Maurizio Cescon, giornalista economico del Messaggero Veneto. Sabato 6 giugno alle 16.30 in sala Isi Benini incontro tematico “Viticoltura di montagna: 12 anni di ricerca, risultati agronomici ed enologici a 865 m di altitudine a Forni di Sotto” con Roberto Baldovin e Stefano Cosma. Infine domenica 7 giugno alle 10 in sala Pasolini tavola rotonda “L’enoturista statunitense: profilo, propensione all’acquisto e interesse verso i territori italiani” con dati tratti dal Rapporto dell’Osservatorio del Turismo del Vino di Città del Vino. Intervengono Denis Pantini, economista, responsabile Agrifood e wine monitor NOMISMA e Iacopo Mestroni, direttore PromoTurismo FVG. Modera Iole Piscolla, responsabile progetti speciali di Città del Vino. Evento In collaborazione con Città del Vino – Coordinamento Regionale FVG.

Il Palio delle Botti

Dopo il successo dello scorso anno, in cui questa competizione tradizionale è stata ripresa, torna il Palio delle Botti in cui le squadre si danno battaglia spingendo imponenti botti lungo il percorso di gara nel Parco della Villa, trasformando un’antica usanza vinicola in un evento adrenalinico. Ci sarà anche il chiosco nel parco aperto per i tifosi mentre incitano le proprie squadre favorite. La gara rientra nel circuito nazionale delle Città del Vino.

Sapori in Fiera

Con La Rossa Pezzata del Friuli Venezia Giulia lo stand gastronomico della Villa proporrà diverse specialità, non solo a base di carne ma anche vegetariane e per bimbi. Gelato a cura della gelateria Morettino, con un’anteprima speciale a base di alga spirulina.

La Fiera in paese

Altra novità di questa edizione il “ritorno” nel centro cittadino di alcune attività del programma della Fiera. Sabato 6 giugno si svolgerà in vari punti “Aperitivo della Fiera in paese” con incontri organizzati dai Vignaioli in Buttrio, Buttrio 100 Attività per Te e Sagre dai Ucei e de Viscje. I commercianti hanno invece allestito le proprie vetrine in tema fiera: le premiazioni de “La Fiera in vetrina” si svolgeranno venerdì 5 giugno alle 18.30 nel contesto dell’inaugurazione ufficiale.

Serate in Villa

L’area spettacoli della Villa proporrà ogni sera alle 21 un evento gratuito per condividere il piacere di stare insieme. Venerdì 5 giugno “Imbottigliato per gli amici”, spettacolo teatrale di e con Matteo Bellotto. Sabato 6 giugno concerto del duo Acoustic Songbook e domenica 7 giugno “Vini e Vinili” Taste & Soundlab, un’esperienza che unisce musica, atmosfera e convivialità in un coinvolgente viaggio tra sound ricercati e gusto.

Idee per le famiglie

Sabato 6 e domenica 7 dal mattino al tramonto nel Parco della Villa i più piccoli potranno interagire con i dolci Alpaca. Sempre sabato alle 10 Nati per leggere, letture per bambini da 3 a 8 anni con ritrovo all’ufficio Iat. Infine domenica alle 10.30 e alle 17 doppio appuntamento, con ritrovo all’ufficio Iat, con “Stappa la fantasia”, laboratorio creativo con tappi di sughero per bambini da 3 a 6 anni accompagnati da 1 adulto e ragazzi.

Visite guidate

Non mancheranno le visite guidate al compendio del Parco e Villa di Toppo Florio. Sabato 6, alle 16.30, e domenica 7 giugno, alle 15 e alle 18, “Dal museo al parco”, spettacolo itinerante e animazione tra storia e natura di e con Matteo Bellotto. Gratuito su prenotazione contattando la Pro Loco. Ritrovo all’ufficio Iat. Veronica Tomasettig curerà le visite “Dalla terra al calice viaggio nella memoria contadina di Buttrio al museo della Civiltà del Vino”, sabato alle 17.30 e 19, domenica alle 18.30, e “Natura, archeologia e cultura al Lapidarium e nel parco di Villa di Toppo Florio”, sabato alle 20.30 e domenica alle 16.30.

La Teca delle Anteprime

Le degustazioni quest’anno si uniscono alla letteratura. Questa rassegna interna alla manifestazione prevede quattro appuntamenti con gli autori durante la Fiera Regionale dei Vini di Buttrio alla scoperta di storia e storie del territorio, con degustazione finale. Ingresso libero in Sala Isi Benini in Villa di Toppo Florio.

Sabato 6 giugno alle 11.00 presentazione del libro “Gherardo Freschi – Un friulano dell’Ottocento tra scienza, visione europea e azione concreta” di Stefano Cosma e Cristina Burcheri. Alle 18.30 presentazione del libro “All’ebbrezza – La prima volta in ogni sorso” di Alicia Dorey. Domenica 7 giugno alle 11.30 “Contro (racconti sullo sport)” di Paolo Patui e alle 16.30 “Radio Judrio” di Barbara Pascoli.

Ci sarà inoltre un’altra degustazione sabato 6 giugno in sala Isi Benini: nell’incontro “Alla scoperta del radar di Cerchiorosso” Stefano Cosma dialoga con Lorenzo Pacorini su questo nuovo modo di comunicare il vino.

All’aria aperta e mostre

Con ritrovo al Parco Villa di Toppo Florio — ingresso via Sottomonte, sabato 6 giugno alle 10.30 partenza della cicloturistica “Buri in bici – pedalata ecologica lungo le Lippe e tra i Vigneti”. Arrivo in Villa di Toppo Florio con pastasciutta per tutti. In collaborazione con Ciclismo Buttrio. Invece domenica 7 giugno alle 18 ritrovo in ufficio Iat per i partecipanti a “In cammino… Scatti d’Autore in collina”, escursione con concorso fotografico, con premiazioni al termine. Inoltre venerdì 5 giugno alle 20.30 inaugurazione in Villa della mostra fotografica: Fusioni – foto di Elena Peressoni e testi, Haiku e Tanka, di Piergiovanni Bernardon.

Vinum Expo e Con le lucciole tra i vigneti



Sabato 6 giugno dalle 18.30 nel Parco di Villa di Toppo Florio, in caso di maltempo in Sala Pier Paolo Pasolini, si terrà Vinum Expo: una mostra mercato con degustazioni, tra ambiente e archeologia. Costo 15 euro a persona e degustazioni illimitate.



Giovedì 4 giugno alle 19.30 un’anticipazione della Fiera. Si terrà con i Vignaioli di Buttrio “Con le lucciole tra i vigneti”, passeggiata enogastronomica in collina in cui sono previsti 4 punti degustazione con 8 aziende vitivinicole. Su prenotazione contattando la Pro Loco Buri, ritrovo in Villa di Toppo Florio, 15 euro a persona.