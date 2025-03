Presentata la 76esima edizione della Festa del vino di Bertiolo.

Un riconoscimento nazionale, che ha consentito alla Festa regionale del vino di Bertiolo di entrare nel prestigioso novero delle “sagre di qualità”, con tanto di premio ritirato nei saloni del Senato, a Palazzo Madama. E una intitolazione che ci riporta alla memoria Pietro Pittaro, viticoltore e imprenditore scomparso un anno fa dopo una vita spesa per il suo Friuli.

Sono le due novità annunciate oggi dagli organizzatori nel corso della presentazione della 76esima edizione della Festa di Bertiolo, alla presenza del presidente del Consiglio regionale Fvg, Mauro Bordin, che ha confermato il patrocinio della massima assemblea legislativa. “Credo da sempre nel mondo associativo e del volontariato – ha osservato Bordin – ed è un sostegno che non può limitarsi alle parole: va tradotto nei fatti, quel che abbiamo cercato di fare in questi anni“.

“Nelle settimane dedicate all’organizzazione dell’evento e poi nei giorni della festa – ha aggiunto il presidente dell’Aula dal palazzo della Regione in via Sabbadini – si viene a formare un esercito di volontari, persone che si mettono a disposizione degli altri, ed è per una volta un esercito che ci piace vedere all’opera. Dunque il successo di questa Festa va condiviso con l’intera squadra che animerà i chioschi per tre settimane”.

“L’evento di Bertiolo – ha sottolineato ancora Bordin – è prezioso in quanto dà ulteriore vita a questo territorio e attira migliaia di persone che provengono anche da fuori regione e hanno l’occasione di conoscere i vini e altre eccellenze del Fvg, di apprezzarne le peculiarità e l’identità. Per questi motivi il Consiglio non può che ringraziare la Pro loco Risorgive, il Comune di Bertiolo, e anche gli sponsor che danno una mano importante di cui a volte si parla troppo poco. Noi vogliamo far parte di questa sinergia”.

L’edizione numero 76.

Un altro momento dell’intervento del presidente Bordin, terzo da destra

I dettagli organizzativi della nuova edizione della festa-concorso, in programma dal 15 al 30 marzo, sono stati illustrati da Marino Zanchetta, presidente della Pro loco Risorgive Medio Friuli, introdotto da Valter Pezzarini dell’Unpli. All’edizione numero 76 partecipano 65 aziende, con più di 270 campioni di vino. Tutto all’insegna della qualità e del bere responsabile, ha rimarcato Eleonora Viscardis, sindaco di Bertiolo, che ha messo in luce il grande dinamismo del suo territorio, su cui gravitano poco meno di cinquanta associazioni.

Il ricordo a Pietro Pittaro.

Infine, il presidente del Consiglio regionale Fvg ha rivolto anche un pensiero a Pietro Pittaro: “Apprezzo molto la decisione di rendere omaggio a una persona che ha incarnato i valori del Friuli e ha fatto tanto per questa terra, per la sua cultura e per la sua lingua, da grande imprenditore che ci ha regalato vini straordinari di cui andare orgogliosi”.

Numerosi e commossi i ricordi di Pittaro, presidente della giuria fin dalla prima edizione, quest’anno sostituito da Marco Lant, il generale ex comandante delle Frecce Tricolori che è originario proprio di Bertiolo. Alla presentazione hanno partecipato anche il presidente dell’Unpli Fvg Pietro De Marchi, Maurizio D’Osualdo in qualità di vicecoordinatore delle Città del vino Fvg e l’assessore codroipese Giorgio Turcati per il Distretto del commercio del Medio Friuli.