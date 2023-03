Abbandonano i rifiuti a Campoformido, identificati dalla polizia

La lotta contro l’abbandono dei rifiuti.

Sono una trentina dall’inizio dell’anno i controlli sugli abbandoni dei rifiuti, eseguiti di iniziativa e su segnalazioni, da parte del personale del Comando intercomunale di Polizia locale dei Comuni di Campoformido – Pozzuolo del Friuli.

Le verifiche sono state condotte su entrambi i territori dei due Comuni: in via Vecchia Postale, a Basaldella nell’area cimiteriale, nella strada vicinale che conduce alla chiesa di San Daniele, in via dell’Artigianato, a Bressa nel Comune di Campoformido e in via Masotti, via Mortegliano, via Cogolo, via della Tomba Antica e via Lavariano e aree cimiteriali nel Comune di Pozzuolo del Friuli.

Nel corso di questi controlli sono state accertate anche due sanzioni per abbandono di rifiuti nel Comune di Campoformido grazie alla puntuale e laboriosa attività d’indagine svolta dal personale della polizia locale coordinato dal responsabile Commissario Aggiunto Massimo Nardin.

Il Comandante Nardin puntualizza che tale condotta è vietata ed è prevista una sanzione amministrativa di 600 euro unitamente all’obbligo della rimozione dei rifiuti illecitamente depositati. I proventi sono devoluti a favore della Regione Autonoma FVG. Se l’abbandono, però, è imputabile a titolari di imprese o responsabili di enti ricorre la sanzione penale. Gli accertamenti della polizia locale, ribadisce il Comandante, sono svolti in contraddittorio fra le parti, sono di fatto molto impegnativi e non sempre, nonostante l’impegno e la dedizione profusi dal personale, portano all’identificazione del responsabile.

Fototrappole per individuare i furbetti.

L’Amministrazione comunale di Campoformido, proprio per fornire un adeguato supporto alla polizia locale e porre un freno all’abbandono incontrollato dei rifiuti, ha acquistato delle fototrappole che verranno collocate nei luoghi ove più spesso si verifica tale fenomeno.

“Stiamo cercando di condurre un’azione su più fronti, dalla sensibilizzazione fin dalle scuole e con la popolazione anche grazie alla sinergia con il gestore del ciclo dei rifiuti A&T2000, all’azione di controllo e prevenzione sul territorio con l’attività costante e qualificata dei nostri agenti di polizia locale” ribadisce l’Amministrazione comunale di Campoformido “Siamo grati a tutti gli attori che stanno condividendo con noi questo percorso, ben consapevoli che non è agevole perché l’impegno virtuoso di molti rischia di essere svilito dal comportamento scorretto di pochi”.

Le ecopasseggiate.

A tal proposito l’Amministrazione comunale ricorda che sono sempre attivi i progetti delle Ecopasseggiate con la fornitura gratuita del kit per chi volesse dedicare un po’ del proprio tempo alla raccolta volontaria dei rifiuti sul territorio (https://bit.ly/CampoformidoECOPASSEGGIATE) e il portale delle Geosegnalazioni, realizzato grazie a Insiel e alla Regione per aiutare a individuare i siti più critici colpiti da questa problematica (https://bit.ly/GeosegnalazioniCampoformido).