Gli eventi per di Natale a Campoformido.

Prosegue il ricco calendario degli eventi di Natale promossi dal Comune di Campoformido: un programma ricco di iniziative che coinvolgerà bambini, famiglie e tutti coloro che desiderano vivere le feste insieme alla comunità.



Storie intorno all’Albero dei Desideri è il primo appuntamento da non perdere. L’evento, pensato per i bambini delle scuole, si terrà il 22 dicembre 2024 alle ore 17:00 nella Sala del Sindaco, presso il Municipio di Campoformido. I bambini avranno la possibilità di sedersi attorno all’Albero dei Desideri e ascoltare storie natalizie lette dal Sindaco Massimiliano Petri e dagli Assessori. Un momento speciale per immergersi nell’atmosfera natalizia e scambiarsi gli auguri di Natale in un ambiente accogliente e caloroso. Le iscrizioni sono aperte dal 18 dicembre alle ore 8:00 fino alle 24:00 del 20 dicembre 2024.



Un altro evento di rilievo sarà il magico spettacolo itinerante “Babbo Natale e lo Schiaccianoci” che arriverà a Campoformido il 19 dicembre 2024. Alle ore 16:30, il Parco del Cormôr, nella cornice di Villa Primavera, ospiterà lo spettacolo a cura di Anà-Thema Teatro. L’evento, ad ingresso gratuito, promette di incantare grandi e piccini con un percorso suggestivo che attraversa il parco. Con partenza dall’ingresso del Parco, in Viale delle Rose, lo spettacolo si snoda lungo tappe che rievocano la magia del Natale.



Gli appuntamenti proseguono il 20 dicembre con due eventi, alle ore 16:00, presso la palestra delle Scuole Primarie Basaldella (Div. Julia), andrà in scena lo spettacolo per famiglie Stand Up Circus – Clown Crostino, un momento di allegria e divertimento per tutte le età. La serata proseguirà poi alle ore 20:45 con il concerto del coro gospel “The Messengers Mass Choir” presso la Chiesa Parrocchiale di Basaldella, un evento che offrirà un’atmosfera intima e spirituale, perfetta per entrare nel vero spirito del Natale.



Il 22 dicembre 2024 sarà una giornata speciale: alle ore 17:00, la Giunta Comunale leggerà Storie di Natale ai bambini delle scuole nella Sala del Sindaco (sotto l’Albero dei Desideri), mentre alle ore 20:30, presso la Chiesa Parrocchiale di Campoformido, si terrà il grande Concerto di Natale, a cura dell’Orchestra Regionale Filarmonica Veneta. Un concerto che rappresenta un’importante occasione per godere della musica classica e delle melodie natalizie, offrendo un’esperienza culturale di alto livello.



“Il programma natalizio di Campoformido è stato pensato per coinvolgere ogni fascia di età, promuovendo un senso di comunità e di appartenenza – ha riferito il Sindaco Massimiliano Petri -. L’obiettivo è quello di offrire a tutti i cittadini, famiglie e bambini, un Natale ricco di eventi che possano celebrare i valori della solidarietà, della condivisione e della cultura“.