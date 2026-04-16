“Gelato con il Sindaco”: a Campoformido la politica ascolta i bambini

Accorciare le distanze tra le istituzioni e le nuove generazioni partendo proprio dai banchi di scuola. Dopo l’esperienza consolidata del “Caffè con il Sindaco”, dedicata alla popolazione adulta, il Comune di Campoformido ha deciso di ampliare i propri orizzonti democratici lanciando ufficialmente il progetto “Gelato con il Sindaco”. Questa iniziativa nasce con l’intento di creare uno spazio di confronto informale e sereno, dove i bambini possano sentirsi protagonisti attivi della vita della loro comunità.

Dalle richieste degli alunni alla logistica delle mense

Il progetto non è calato dall’alto, ma rappresenta la risposta concreta a un desiderio espresso da numerosi alunni delle scuole dell’infanzia e primarie del territorio. Per rendere possibile l’iniziativa, l’amministrazione comunale ha investito direttamente nelle infrastrutture scolastiche, dotando le mense di freezer dedicati alla conservazione e alla distribuzione del gelato.

Il confronto diretto con l’amministrazione

Tutti gli alunni potranno usufruire del servizio, mentre per le classi quinte è previsto anche un momento “speciale” di incontro: una volta all’anno, infatti, gli studenti si confronteranno direttamente con il sindaco di Campofornido Massimiliano Petri e l’assessore all’istruzione Paola Piovani. Questo incontro ravvicinato permetterà ai ragazzi di porre domande e suggerire miglioramenti per il proprio paese, trasformando una merenda in una vera e propria lezione di educazione civica sul campo.

Le parole del sindaco sulla partecipazione locale

Il senso dell’operazione è stato ribadito con chiarezza dalle autorità locali, che vedono nel clima conviviale la chiave per un dialogo autentico. “Se vogliamo ascoltare davvero il territorio, dobbiamo partire anche dai più piccoli – spiega il sindaco Petri –. Il gelato è un modo semplice per creare un clima sereno e permettere ai ragazzi di esprimersi liberamente su come vivono il loro paese”. L’obiettivo finale resta l’integrazione delle osservazioni e dei bisogni dei bambini all’interno della programmazione amministrativa e dei futuri progetti urbanistici e sociali.

Calendario e prospettive future del progetto

L’esordio ufficiale della manifestazione è stato oggi, giovedì 16 aprile presso la scuola primaria di Basaldella, per poi proseguire con una replica programmata nel plesso di Campoformido. Da questo momento, il “Gelato con il Sindaco” diventerà un appuntamento annuale nelle scuole del Comune, affiancando gli incontri pubblici mensili già avviati con la popolazione adulta