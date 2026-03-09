Tolmezzo, sfortunata autorete e beffa finale: il Tamai passa 2 a 0

Trasferta amara per il Tolmezzo Carnia, che sul campo del Tamai paga una sfortunata autorete nel primo tempo e il raddoppio allo scadere, cedendo per 2-0 al termine di una gara combattuta ma spesso giocata sul filo dell’equilibrio. Una partita in cui i carnici hanno provato a restare in partita fino all’ultimo, senza però trovare il guizzo per riaprirla.

L’avvio di gara è subito vivace e la prima occasione è proprio per il Tolmezzo. Al 4’ Nagostinis recupera palla e conduce un lungo contropiede di quaranta metri, presentandosi al limite dell’area in situazione di due contro due. L’azione però sfuma sul più bello: invece di servire Motta che arrivava a rimorchio, l’attaccante perde l’attimo e viene recuperato dalla difesa di casa.

Il Tamai risponde poco dopo con una punizione di Alberto Parpinel dai venti metri che termina a lato, mentre con il passare dei minuti sono i padroni di casa a prendere maggiore iniziativa. Al 17’ una bella azione manovrata libera al tiro Gianluca Parpinel, ma la conclusione finisce alta sopra la traversa. La pressione del Tamai cresce e i pericoli per la porta difesa da Cristofoli arrivano soprattutto dalla distanza.

Al 22’ è Brusin a provarci con un tiro potente da fuori area che termina di poco a lato. Tre minuti più tardi Zossi trova lo spazio per la conclusione, ma viene murato in maniera decisiva da Cucchiaro, che nell’intervento resta anche a terra colpito allo stomaco. Intorno alla mezz’ora il Tamai va davvero vicino al vantaggio.

Sugli sviluppi di un calcio d’angolo la difesa del Tolmezzo salva sulla linea, poi nel concitato batti e ribatti nell’area piccola la palla finisce in fallo laterale, evitando il peggio. La resistenza dei carnici però dura fino al 37’. Su un calcio di punizione battuto da Gjini arriva un traversone velenoso in area: Motta, nel tentativo di anticipare l’avversario e probabilmente spinto alle spalle, devia la palla alle spalle del proprio portiere Cristofoli. Un’autorete sfortunata che manda il Tamai all’intervallo avanti di una lunghezza.

Il secondo tempo.

Nella ripresa il Tolmezzo prova a reagire e rientra in campo con maggiore determinazione. Nei primi minuti gli ospiti guadagnano un paio di calci d’angolo, uno dei quali nasce da una conclusione dalla distanza di De Blasi deviata in corner. Il Tamai torna a farsi vedere dalle parti di Cristofoli soltanto al 63’, quando Brusin prova una giocata di forza ma la sua conclusione termina addirittura oltre la rete di recinzione alle spalle della porta.

La gara resta aperta e al 75’ i padroni di casa sprecano una clamorosa occasione per chiuderla: su un traversone di Guizzo, Salvador si trova tutto solo sul secondo palo e con la porta praticamente sguarnita, ma il colpo di testa finisce incredibilmente alto. Il Tolmezzo prova allora il tutto per tutto nel finale. All’82’ De Blasi trova un buon corridoio per Sicco, che tenta la conclusione per il possibile pareggio, ma il portiere Manente è attento e si distende respingendo il tiro.

Quando ormai la partita sembra avviata verso un finale in bilico, allo scadere arriva il colpo che chiude definitivamente i conti. Zossi vince un contrasto a metà campo e mette un traversone teso con il mancino che attraversa tutta l’area. Morassutti non riesce ad arrivarci, ma sul secondo palo sbuca Salvador che deposita in rete il 2-0.

Una rete che spegne le ultime speranze del Tolmezzo e consegna al Tamai i tre punti, lasciando ai carnici il rammarico per una gara rimasta aperta a lungo ma decisa da episodi sfavorevoli. Ora per i ragazzi di Radina arriverà l’impegno interno contro il Nuovo Pordenone, con la gara ospitata al Fratelli Ermano, che verrà anticipata a sabato 14 maggio, alle ore 15:00.

CAMPIONATO ECCELLENZA FVG – 27^ GIORNATA

TAMAI – TOLMEZZO CARNIA 2-0

Gol: 37’ Motta (aut.), 90’ Salvador.

TAMAI: Manente, Sinozic, Zossi, Brusin, Parpinel G., Parpinel A., Voltarel, Gjini (66’ Salvador), Bougma (69’ Morassutti), Gurgu (84’ Grotto), Guizzo (75’ Grizzo). All.: Davide Furlan.

TOLMEZZO CARNIA: Cristofoli, Cucchiaro (86’ Bassanello), Faleschini G.(77’ Leschiutta, Fabris, Faleschini, Persello, Buzzi (52’ Solari), De Blasi, Nagostinis, Motta (57’ Sicco), Sabidussi (61’ Nait). All.: Vincenzo Radina.

ARBITRO: Meskovic di Gradisca d’Isonzo (Gregori-Salvi)

NOTE – Ammoniti Persello, Fabris.