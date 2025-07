Incendio in uno stavolo ad Arta Terme.

Alle 10:50 circa, i Vigili del Fuoco di Udine sono intervenuti per domare un incendio divampato in uno stavolo adiacente a un’abitazione ad Arta Terme. Le squadre, supportate da autobotti provenienti dai distaccamenti di Tolmezzo, Gemona e Forni Avoltri, oltre all’autoscala e al funzionario di guardia della sede centrale, hanno raggiunto rapidamente il luogo dell’incendio.

Lo stavolo, utilizzato da un apicoltore per conservare arnie, miele, cera e altri materiali legati all’attività, era avvolto dalle fiamme. Prima di iniziare le operazioni di spegnimento i vigili hanno verificato che all’interno non vi fosse alcuna persona. La struttura, in gran parte realizzata in legno e contenente materiali altamente infiammabili, ha subito danni ingentissimi. Tuttavia, grazie all’intervento tempestivo e coordinato, i Vigili del Fuoco sono riusciti a impedire che l’incendio si propagasse all’abitazione attigua.

Una volta domate le fiamme, sono iniziate le operazioni di bonifica e messa in sicurezza sia dei resti dello stavolo che dell’edificio vicino. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. L’intervento si è concluso intorno alle 17:15.