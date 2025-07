Bloccati dalla nebbia sul Canin, due escursionisti recuperati con l’elicottero

Escursionisti soccorsi sul Monte Canin e sopra Malga Fleons.

Doppio intervento di soccorso nel pomeriggio di oggi, venerdì 25 luglio, per il Soccorso Alpino del Friuli Venezia Giulia, impegnato in due operazioni rese complicate dalle condizioni del tempo, che ha ostacolato le manovre di recupero via elicottero.

Il primo intervento si è svolto tra le 15.40 e le 18.40 sul Monte Canin, dove due escursionisti, pur illesi, sono rimasti bloccati a causa della scarsa visibilità nei pressi della cima. Le squadre delle stazioni di Moggio Udinese e Cave del Predil, supportate dall’elisoccorso regionale attivato da Sores, hanno raggiunto la zona. La nebbia ha impedito all’elicottero di avvicinarsi ai dispersi, costringendo i soccorritori a salire a piedi. Solo più tardi, grazie a una finestra di visibilità, è stato possibile effettuare una rotazione in volo e trarre in salvo i due escursionisti. I tecnici stanno rientrando a valle a piedi.

Poco dopo, intorno alle 18, è scattato un secondo allarme a Forni Avoltri, dove una comitiva di escursionisti stranieri ha perso l’orientamento nella zona sopra Malga Fleons. Attivate le squadre di Forni Avoltri e Sappada, con l’ausilio della Guardia di Finanza e dell’elisoccorso, poi costretto al rientro per le stesse condizioni meteo avverse. Secondo le ultime informazioni disponibili, il gruppo è stato raggiunto e si trova in fase di rientro con i soccorritori.