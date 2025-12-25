Luci, musica e tradizioni: il Natale incantato di Arta Terme

Arta Terme si accende per Natale. In questi ultimi giorni di dicembre, il paese e le sue frazioni ospitano laboratori creativi, corsi di cucina, visite e degustazioni, escursioni, concerti natalizi e momenti dedicati ai bambini.

Venerdì 26 Piano D’Arta sarà il Paese dei Re Magi mentre sabato 27 la rassegna “Suoni e Stelle – Merry Christmas in Rock” metterà in scena un energico spettacolo rock natalizio con l’interprete e autrice friulana Rossella Prignano, accompagnata da una band di turnisti d’eccellenza. A seguire, domenica 28 sarà il turno de “I Corni delle Alpi” che riporteranno al Natale di un tempo.

L’invito è anche quello di scoprire il percorso dei presepi, un itinerario che attraversa tutta Arta Terme e le sue frazioni. Dai presepi più tradizionali a quelli reinterpretati, il percorso diventa un vero e proprio cammino tra arte, memoria e spirito natalizio. Un’occasione per passeggiare tra luci e paesaggi invernali, riscoprendo le tradizioni che rendono unico il Natale in Carnia.

Durante il periodo natalizio, le Terme di Arta saranno aperte, mentre nei giorni festivi gli orari saranno i seguenti: iil 31 dicembre, la struttura chiuderà alle 17.00, e il 26, sara aperta a partire dalle 10.00. Il 25 dicembre, le Terme saranno chiuse. Il 26, le piscine e rituali aufguss saranno attivi tutto il giorno, i servizi massagi dalle 10.30 alle 19.30.