Il Concerto della Corale Fogolar nella vigilia di Natale a Corno di Rosazzo

Applausi calorosi hanno accompagnato le esecuzioni di brani popolari religiosi della Corale Fogolar nella chiesa di Sant Andrat a Corno di Rosazzo durante la veglia della vigilia di Natale.



Il concerto era promosso dal Circolo culturale Corno in collaborazione con la Parrocchia di S. Maria del Rosario del centro collinare friulano. Il concerto ha preceduto la celebrazione eucaristica della veglia natalizia officiata da don Antonio Raddi e animata proprio dalla Corale diretta dal Maestro Andrea Boscutti. Un coro interamente maschile che ha eseguito a cappella diversi brani di vari autori contemporanei tra cui Bepi De Marzi, fondatore della famosa corale alpina I Crodaioli.

Breve e inteso il concerto e altrettanto suggestive le esecuzioni dei canti liturgici che hanno accompagnato la Messa. Si è trattato dell’ultima iniziativa del 2025 del circolo culturale Corno caratterizzata dalla collaborazione con altre due realtà locali come la Corale Fogolar e la Parrocchia.