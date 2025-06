Incidente sulla SS52: auto capottata in bilico sul ciglio della strada

L’incidente dopo Forni di Sopra, al confine col Veneto.

Attimi di apprensione nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 16 giugno, a causa di un incidente avvenuto lungo la Strada Statale 52, poco oltre l’abitato di Forni di Sopra, nei pressi del rio Calda, a pochi passi dal confine con il Veneto e vicino alle sorgenti del Tagliamento.

Un’automobile, per cause in fase di accertamento, è uscita autonomamente di strada, capottandosi e finendo in bilico sul ciglio della carreggiata. All’interno del veicolo si trovava il conducente, unico occupante, rimasto bloccato nell’abitacolo. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Tolmezzo, che hanno estratto l’uomo e messo in sicurezza la vettura per evitare ulteriori rischi, vista la posizione precaria in cui si trovava. Il conducente è stato poi affidato alle cure del personale sanitario giunto sul posto.