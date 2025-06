Antonio Rizzi alla Rugby Udine.

È un ritorno che profuma di sogno e ambizione: Antonio Rizzi, uno dei più promettenti talenti del rugby italiano degli ultimi anni, vestirà nuovamente la maglia del Rugby Udine a partire dalla prossima stagione. Un innesto di spessore che segna il primo passo di un nuovo progetto sportivo ambizioso per la società friulana.

Classe 1998, originario di Udine, Rizzi non è un nome qualunque per il movimento rugbistico italiano. Mediano d’apertura di grande tecnica e visione di gioco, ha militato nelle franchigie di vertice del panorama nazionale — Benetton Treviso e Zebre Parma — e ha indossato la maglia della Nazionale italiana al Sei Nazioni 2020. Il suo percorso giovanile parla da sé: tre edizioni del Sei Nazioni Under 20 e due partecipazioni ai Mondiali di categoria.

L’annuncio del suo ritorno a Udine rappresenta molto più che un colpo di mercato: è un segnale forte di rilancio. Rugby Udine punta a rafforzare la rosa per competere ai massimi livelli della propria categoria, senza nascondere l’ambizione di un possibile ritorno in Serie A. Un obiettivo che vuole anche essere un volano per attrarre giovani talenti e far crescere il movimento rugbistico in città.

“Siamo davvero soddisfatti e felici di accogliere Antonio Rizzi in squadra – ha dichiarato il presidente Andrea Cainero – Parliamo di un giocatore di grande esperienza e qualità, che ha militato nei migliori club italiani e si è distinto anche a livello internazionale. Il fatto che abbia scelto di tornare a Udine, la sua città, è motivo di grande orgoglio per tutti noi”.

L’entusiasmo è condiviso anche dal diretto interessato: “È una grande emozione tornare nel Rugby Udine, dove tutto è iniziato per me. Giocare di nuovo per la mia città mi riempie di orgoglio e motivazione. Voglio dare il massimo per contribuire agli obiettivi importanti che la squadra si è posta”.