L’uomo è stato trasportato in ospedale.

Intorno alle 13 un escursionista ha accusato un malore di natura cardiaca mentre si trovava lungo il sentiero che conduce al Rifugio Giaf, nel territorio montano di Forni di Sopra. Sul posto è intervenuta la stazione di Forni di Sopra del Soccorso Alpino è stata attivata in supporto all’elisoccorso del Suem del Veneto, che ha raggiunto la persona in difficoltà direttamente sul posto.

L’elicottero, ha consentito un rapido recupero dell’escursionista, che è stato stabilizzato e trasportato in un ospedale del Veneto per accertamenti e cure mediche. L’intervento si è concluso entro le ore 14.30.