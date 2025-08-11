Udine, incendio nella palazzina Ater: riaprono le prime 30 utenze del gas

E’ prevista per domani la riapertura prime 30 utenze del gas nella palazzina Ater coinvolta dall’incendio.

A seguito dell’incendio della scorsa settimana nella palazzina Ater a Udine, proseguono gli interventi di ripristino. Le attività di bonifica del vano scala, iniziate il giorno stesso dell’incendio, sono state eseguite e ultimate e che oggi sono cominciati i tinteggi.

Rifatte anche le linee di conduttura del metano e nella giornata di domani con la collaborazione di AcegasApsAmga si potranno riaprire le prime 30 utenze su 42, mentre dopodomani si procederà con la riapertura delle altre 12. Ater Udine ricorda agli inquilini avvertiti per tempo dai tecnici, che sarà quindi fondamentale che si facciano trovare in casa negli orari concordati.

“Le attività volte a ripristinare le normali condizioni del fabbricato e a ridurre i disagi patiti dai nostri inquilini si sono svolte ancora una volta, in maniera rapida, efficace ed efficiente – conferma la soddisfazione presidente Ater Udine Vanessa Colosetti – . Consapevoli che per i residenti ci sono stati alcuni disagi, è però evidente come Ater abbia operato al meglio, anche se in condizioni di emergenza e in un periodo feriale. Rinnovo la soddisfazione e l’orgoglio per quanto fatto dai nostri tecnici intervenuti sul posto e dagli uffici”. Ater Udine continuerà a monitorare la situazione e a fornire aggiornamenti tempestivi.