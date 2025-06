Arrampicarnia 2025: il meeting di arrampicata sta tornando

Sabato 28 e domenica 29 giugno torna Arrampicarnia edizione 2025.

Torna anche quest’anno Arrampicarnia: la prima edizione di questo evento risale al 1986 e fu uno dei primi meeting non competitivi di arrampicata sportiva in Italia, rimasto nel cuore e nell’immaginario come uno dei momenti che fecero la storia di una disciplina allora agli esordi; un’occasione, anche per climber di alto livello, per arrampicare senza l’assillo di punteggi e classifiche e fare festa assieme.

Questo è lo spirito tradizionale di “Arrampicarnia” che anche nell’edizione 2025 il Comune di Paluzza e l’associazione Climbing Paluzza desiderano rilanciare assieme al territorio in cui si svolge.

Il programma.

Sabato 28 e domenica 29 giugno climbers e non sono invitati al campo base presso il lago Avostanis per un fine settimana dedicato alla montagna e all’outdoor. Durante questi due giorni verrà offerta a bambini e neofiti la possibilità di approcciarsi al mondo della verticalità grazie alla presenza di preparate guide alpine. Non solo arrampicata: numerose saranno le attività che la affiancheranno come lezioni di, escursioni con accompagnatore di media montagna, gimkana in bici per bambini, dimostrazioni di highline e slackline.

Sabato alle ore 13, sempre al lago di Avostanis, Emiliano Zorzi e Saverio D’Eredità presenteranno le loro ultime guide “Alpi Carniche Occidentali – Vie di roccia classiche e moderne” e “Alpi Giulie – Vie di roccia classiche e moderne” edite da Idea Montagna. L’evento si concluderà nel pomeriggio di domenica con un ultimo momento di festa in Malga Promosio.

Arrampicarnia è un evento che promuove la sostenibilità: durante i due giorni sarà limitato al minimo l’utilizzo della plastica; saranno attivi un mercatino dell’usato per dare nuova vita ad abbigliamento e attrezzatura da montagna e un canale Telegram per condividere i passaggi in auto per raggiungere il campo base e le falesie.