La scultura di Tomas Jonatan Franzoi a Sutrio.

Un nuovo scultore all’opera, a Sutrio, per dare il suo contributo creativo al progetto Sutrio Paese Presepe. Tomas Jonatan Franzoi è arrivato dalla lontana Argentina per terminare la rappresentazione della Natività iniziata nel 2024. L’artista ha lavorato nel giardinetto davanti alla reception dell’Albergo Diffuso Borgo Soandri, suscitando l’interesse e la curiosità dei passanti con i quali si è soffermato volentieri ad illustrare il suo progetto, a raccontare le tecniche usate, a condividere la sua passione per la scultura del legno.

La sua presenza rientra nel piano triennale di Residenze Artistiche, che il Comune di Sutrio sta portando avanti con quello di Paluzza all’interno del Bando Borghi PNRR “Il Bosco nel Borgo-Il Borgo nel Bosco” per la rigenerazione culturale e sociale dei Borghi storici. Prima di lui, avevano lavorato ai primi di maggio alle loro opere che arricchiranno l’arredo urbano di Sutrio nel segno della tradizione presepiale Corrado Clerici di Forni di Soprae Sisto Lombardo di Biella, che hannorealizzato due panchine artistichein legno di cedro, e Tiziano Di Giusto di Tricesimo, che ha completato una scultura raffigurante Il cavallo e il cocchiere. I tre scultori, come Tomas Jonatan Franzoi, sono stati ospitati dall’Albergo Diffuso Borgo Soandri, che quest’anno compie 25 anni di attività.