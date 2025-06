Un tour a lume di candella alla scoperta della Casaforte La Brunelde

Andar per Ville & Castelli fa tappa alla Casaforte La Brunelde di Fagagna.

Sarà la Casaforte La Brunelde di Fagagna la protagonista dell’affascinante appuntamento proposto per venerdì 20 giugno nell’ambito dell’iniziativa Andar per Ville & Castelli fra natura e cultura terza edizione 2025 promossa da AICS – Associazione italiana per lo sviluppo della cultura d’impresa turistica e culturale e realizzata in collaborazionecon le Guide Ambientali Escursionistiche del FVG.

Il programma.

In programma, infatti, una suggestiva passeggiata serale alla scoperta delle incantevoli colline nei pressi di Fagagna e di una dimora storica di particolare fascino. Si parte alle 20.00 dalla Casaforte La Brunelde (Fagagna) per una facile passeggiata a piedi di circa 4 chilometri con la guida naturalistica Tania Beinat. Per leggeri saliscendi, fra prati e boschetti, si percorreranno sentieri di campagna per ammirare, avvolti dalla luce della sera, viste e paesaggi, immersi nel giardino incantato delle dolci colline moreniche.



Come i viandanti un tempo, percorrendo l’antico tracciato romano, si giungerà a scorgere La Brunelde, annunciata dai fuochi delle torce. Si tratta di un luogo unico in Friuli: la casaforte sorge su preesistenze preromane (IV-III sec. a.C), lungo la strada che collegava Concordia all’importante snodo commerciale di Ad Silanos. Dopo il Mille venne trasformata in casatorre e nel 1500 assunse le sembianze attuali.

La visita a lume di candela.

Accompagnati dalla famiglia dei conti d’Arcano si visiterà la dimora a lume di candela: con loro potremo immergerci in una storia millenaria tramandata di generazione in generazione dalla stessa famiglia, che ne è proprietaria da oltre ottocento anni. Si visiteranno la cappella con la reliquia della Croce portata dal crociato Leonardo III dalla Terrasanta nel 1274, la caminata con il targone del cavaliere di Rodi Francesco Tricano, poi d’Arcano, lo studiolo rinascimentale che fu del poeta GianMauro, con l’archivio storico, il saloncino che nel Settecento ospitò il cantante Farinelli per un breve soggiorno, la cucina con l’imponente camino, i peltri, i rami e il girarrosto cinquecentesco a peso, ancora funzionante.

La visita si concluderà con una degustazione di ottimi prodotti tipici locali: vini, lombo di Fagagna (prosciutto crudo medievale), formaggi delle latterie locali, panificati. Se il tempo lo permetterà si potrà gustare il tutto seduti nel parco, circondati dalle lucciole, dal gracidio delle rane e dei grilli, a mirar le stelle.

In caso di condizioni avverse la camminata sarà sostituita da una conversazione a più voci (la guida naturalistica i signori d’Arcano) seduti comodi nel Salone della Giustizia sulla Natura e gli Animali di ieri e di oggi con foto, immagini, aneddoti e letture, tratte anche dall’antica biblioteca di casa Arcano.

Info&Prenotazioni

Ritrovo: h19:45 parcheggio casaforte La Brunelde (Fagagna-Ud) con Cristina Trinco d’Arcano (che organizza i Tours) e Tania Beinat (la guida naturalistica).

Attrezzatura consigliata: Scarpe con suola antiscivolo, pila, acqua, scarpe di ricambio. Copertina per sedersi nel parco.

Costi: €15 Visita castello + Camminata (liberalità all’associazione AICS che promuove il progetto) Degustazione -facoltativa- €15 adulti/€10 minorenni (vini, lombo di Fagagna, formaggi di Fagagna e panificati).

Conclusione: 23:30 circa

Prenotazioni: www.labrunelde.it Eventi &News, Andar per Ville & Castelli III ed. compila il modulo Casaforte La Brunelde 20 giugno 2025, oppure invia un mesg o wa a Cristina al 349. 8150543 specificando: Prenoto per il 20 giugno, nome, n. persone, degustazione no/sì per n. persone. Si paga in loco in contanti.