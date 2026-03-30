Sorto nel 2000 fra i primi Alberghi Diffusi nati in Italia, Borgo Soandri di Sutrio gira la boa dei suoi primi 25 anni di attività con un bilancio più che lusinghiero. Sono stati infatti 25 anni di crescita costante non solo per l’Albergo Diffuso, ma anche per il territorio che ha contribuito a far conoscere, con cui ha cooperato per sviluppare un turismo sostenibile e su cui ci sono state importanti ricadute economiche, come risulta anche dalla ricerca fatta dall’ Università degli Studi di Udine sulla misurazione dell’impatto dell’albergo diffuso dalla sua fondazione ad oggi.



La ricerca, con i dati relativi allo sviluppo di Borgo Soandri e i suoi progetti per il futuro, sono stati presentati oggi a Udine nella sede della Regione Friuli Venezia Giulia dal Presidente dell’Albergo Diffuso Silvio Ortis e dai prof. Michela C. Mason, Luca Iseppi, Stefania Troiano dell’Università Studi di Udine che hanno curato lo studio, alla presenza dell’Assessore alle Attività produttive e al Turismo del Friuli Venezia Giulia Sergio Emidio Bini e del Presidente Regionale Confcooperative Friuli Venezia Giulia Daniele Castagnaviz.

Ospitalità diffusa e numeri in crescita

Con oltre 100 posti letto ricavati dall’attenta ristrutturazione di antiche case, edifici rurali, vecchie stalle,suddivisi in 24 alloggi di varia capienza attrezzati di tutto punto e organizzati come un’unica struttura ricettiva con reception e servizi comuni, Borgo Soandri è una struttura dal fascino autentico, che sa di storia, che garantisce privacy e comfort e regala la comodità dei servizi tipici di un hotel. Molto amato da famiglie, giovani, sportivi italiani e stranieri, l’Albergo Diffuso ha registrato nel 2025 15.892 presenze, con una maggiore concentrazione nella stagione invernale (6.126) seguita dal luglio- agosto (4.346) e dalla primavera, che ha toccato le 3.859, registrando un interessante +12,38% rispetto al 2024, a conferma che si sta raggiungendo uno dei principali obiettivi che si era prefissato il Consiglio di amministrazione, ovvero la destagionalizzazione.

Il “paese-albergo”: turismo come esperienza di comunità

Il suo modello di ospitalità si è evoluto nel corso degli anni coinvolgendo l’intero paese:non più solamente un albergo, ma un paese-albergo dove il turista viene accolto come amico da una comunità ospitale.



“Crediamo moltissimo in questo modello di accoglienza, che fa vivere all’ospite Sutrio e la Carnia attraverso esperienze che lo fanno sentire un paesano e non un turista – ha spiegato il Presidente Silvio Ortis – In questi anni ci siamo impegnati per la crescita qualitativa non solo delle camere ma anche dell’offerta-paese: servizi, attività, esperienze che offriamo agli ospiti. Li invitiamo a condividere i gesti e i ritmi della nostra gente, a vivere vacanze realmente ritempranti a contatto con la nostra quotidianità e le nostre tradizioni. Abbiamo sempre cercato di migliorare, rimanendo fedeli al senso originario del progetto, di cui fu pioniere Leonardo Zanier. L’Albergo Diffuso è infatti un modello tutto friulano di cui siamo orgogliosi e condividiamo il nostro successo anche con gli altri Alberghi Diffusi carnici, Comeglians, Ovaro, Paluzza e Sauris, ciascuno dei quali sta seguendo una sua linea di sviluppo, in modo da avere una propria caratterizzazione che lo differenzi dagli altri.”

Ma quale ricaduta ha avuto Borgo Soandri sull’economia locale? La risposta viene dallo studio dell’Università di Udine, che ne ha analizzato l’impatto sul mercato immobiliare tra il 2006 e il 2024. Se la presenza dell’Albergo Diffuso non ha determinato un aumento del valore degli immobili, positivo è stato l’effetto sul mercato delle locazioni, con i canoni di affitto nel comune di Sutrio che sono cresciuti in modo costante e sostenuto, superando le stime ufficiali, tanto che il paese ha ottenuto performance migliori persino rispetto a un centro urbano più grande e servito come Tolmezzo. I dati confermano che l’Albergo Diffuso rappresenta un’ottima opportunità per chi possiede già un immobile e vuole metterlo a reddito. Inoltre le attività turistiche legate all’Albergo Diffuso hanno generato a livello locale positive ripercussioni economiche, scaturite dal consistente flusso annuale di turisti che vi alloggia. Borgo Soandri ha contribuito quindi sia a fornire uno slancio alle attività economiche locali sia a generare ritorni in termini di gettito fiscale.

L’impatto economico.

Le stime degli effetti economici diretti prodotti sul territorio dalle vacanze realizzate presso l’Albergo Diffuso, senza contare le spese di gestione della struttura, portano ad un valore complessivo medio di circa 1,9 milioni di euro, mentre le stime degli impatti economici indiretti su tutto il sistema socioeconomico locale, a secondo del moltiplicatore usato nei calcoli, oscillano da 1.952.000 euro circa a 2. 529.000 euro circa.

“Quella dell’albergo diffuso Borgo Soandri – ha sottolineato l’Assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini – è la storia di una scommessa vinta, con coraggio e lungimiranza. Al momento della sua nascita, 25 anni fa, era difficile anche solo immaginare alcuni trend che si sono affermati di recente, come il turismo lento ed esperienziale. Grazie quella felice intuizione iniziale, oggi Sutrio può contare non soltanto su di una vocazione turistica affermata, certificata da un numero di pernottamenti che è triplicato rispetto al 2000, ma anche su un formidabile motore economico, capace di contrastare lo spopolamento, sostenere le attività locali e garantire la riqualificazione di tante case e immobili del paese”.

“Come auspicavano le intuizioni di Leonardo Zanier e Pietro Gremese, l’Albergo Diffuso è diventato il nucleo attorno al quale si sono incardinate le iniziative tese a rivitalizzare l’economia locale, stimolare il turismo e la valorizzazione dei saperi e delle tradizioni locali – ha detto Daniele Castagnaviz, Presidente regionale Confcooperative Friuli Venezia Giulia – È stato preservato e migliorato il patrimonio immobiliare, favorita l’occupazione e frenata l’emigrazione mentre si ravvivavano i legami interni alla comunità. E ciò è avvenuto maggiormente proprio laddove ha avuto maggiore successo l’Albergo Diffuso, come è certamente accaduto a Sutrio.”

Testimonianze da Sutrio

“Il progetto Albergo Diffuso è una rete composta da tanti attori. L’Amministrazione Comunale, che rappresento, ha sempre sostenuto negli anni la trasformazione del paese, da artigianale a turistico con interventi strutturali, anche legati direttamente al progetto. Stiamo trasformando in Albergo Diffuso alcuni edifici in paese; abbiamo avviato interventi progettuali, l’ultimo dei quali è “Il Bosco nel Borgo – Il Borgo nel Bosco” sostenuto dai fondi PNRR; la comunità mantiene viva l’attenzione sulle tradizioni locali; i soci di Borgo Soandri scelgono di investire nella ristrutturazione del patrimonio edilizio; molto vivaci sono le attività, dalle più storiche alle nuove imprese, nate anche grazie a questa vocazione turistica del territorio. L’Albergo Diffuso è tutto questo, da oltre 25 anni e, mi auguro, lo sarà per i prossimi 50!”

Manlio Mattia, Sindaco di Sutrio



“Un paese per albergo? Non è soltanto uno slogan per incuriosire o attrarre gli ospiti. La “nuova” Sutrio è nata dall’intuizione geniale per cui la moderna ospitalità alberghiera diventa quanto mai autentica se realizzata nelle case del borgo, le più caratteristiche, recuperate dal passato e messe a disposizione degli ospiti. Sutrio è rinata così 25 anni fa, donando nuova vita ad angoli suggestivi che molti sutriesi, come me, non accettavano di condannare al silenzio.”

Rino Straulino, socio dell’Albergo Diffuso da 25 anni



“Con i miei 50 anni (sono una terremotata Classe 1976) ed essendo nata e cresciuta in una famiglia dedita al turismo ed alla ristorazione da più di un secolo, ho visto nascere il modello Albergo Diffuso e posso confermare che ha portato alla nostra realtà un grosso salto qualitativo sia a livello estetico, con la ristrutturazione di numerose abitazioni ormai fatiscenti, sia a livello quantitativo per l’indiscusso aumento di turisti sia nella stagione estiva che in quella invernale. Anche a livello personale ho creduto nel progetto Albergo Diffuso, infatti sto realizzando due appartamenti che darò presto in gestione alla cooperativa.”

Giovanna Grazioli, socia dell’Albergo Diffuso e titolare dell’Hotel Ristorante del Negro a Sutrio



“Già come residente, avevo visto in Sutrio una buona scelta perché ha tutti i servizi che possono servire a una famiglia. Come imprenditrice ho visto in Sutrio un’opportunità: qui ogni progetto o possibilità di miglioria per il paese viene realizzato (o c’è un tentativo per farlo) e anche l’Albergo Diffuso è un esempio di questo atteggiamento visionario e positivo. Per un’attività locale, come la mia, l’Albergo Diffuso è un volano: quello che fa non è semplicemente vendere un posto letto, ma creare un sistema economico e sociale molto forte, che contribuisce alla nascita e al mantenimento di nuove imprese.”

Arianna Matiz, social manager dell’Albergo Diffuso e titolare del birrificio Bondai