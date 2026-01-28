Malga Mongranda e casera Val cercano gestori: bando per pascolo e vendita prodotti

Bando del Comune di Verzegnis per la gestione di malga Mongranda e casera Val.

Il Comune di Verzegnis ha pubblicato il bando di gara per l’affitto dei terreni e dei fabbricati compresi nel compendio comunale della Malga Mongranda e Casera Val. L’affidamento è finalizzato all’utilizzo a pascolo, alla produzione e trasformazione del latte e alla vendita diretta dei prodotti.

Le offerte, redatte secondo le modalità indicate nel bando, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 di lunedì 16 febbraio 2026. Il mancato rispetto del termine comporterà l’esclusione dalla procedura. Eventuali richieste di chiarimenti, informazioni o appuntamenti per i sopralluoghi dovranno essere inoltrate esclusivamente via e-mail all’indirizzo patrimonio@comune.tolmezzo.ud.it almeno sette giorni prima della scadenza del bando.

Il bando completo, il capitolato, le mappe e la modulistica sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Verzegnis all’indirizzo www.comune.verzegnis.ud.it

