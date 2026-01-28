Morta sola nell’incendio, l’ultimo saluto grazie ad una raccolta fondi: giovedì i funerali di Alla

Alla Tcheranovskaya è morta nell’incendio del suo appartamento in via Grazzano a Udine.

Non sarà un addio in solitudine quello di Alla Tcheranovskaya, la traduttrice russa di 68 anni morta lo scorso 23 dicembre nell’incendio del suo appartamento in via Grazzano. Nonostante non avesse familiari vicini, a prendersi cura di lei è stata una comunità intera.

La solidarietà batte la solitudine

Grazie alla raccolta fondi sostenuta dal giornalista Toni Capuozzo, che l’aveva conosciuta, sono stati raccolti 2.579 euro. Una somma importante che permetterà di pagare non solo il funerale (il cui preventivo è di 1.700 euro) e il trasporto, ma anche l’offerta al pope per la benedizione e, in futuro, una lapide. I soldi sono arrivati sia dal web che dai barattoli lasciati nei negozi di via Grazzano.

Giovedì l’ultimo saluto

Lo stesso Capuozzo ha annunciato sui social che il nullaosta della Asl è finalmente arrivato. Il funerale si terrà giovedì 29 gennaio alle ore 10.30 presso il cimitero di Paderno (Udine). L’ultimo saluto avverrà in fondo al cimitero, entrando dall’ingresso pedonale.

Alla verrà interrata nel campo che viene chiamato dei “deceduti in solitudine”, ma come ha scritto Capuozzo nel post, sarà “accompagnata dalla presenza, dal pensiero, e dal gesto solidale di tante persone“. “Alle 10.30 è prevista pioggia – conclude il giornalista – ma sarebbe solo l’ultima difficoltà prima di dare addio a una persona buona“. La sottoscrizione resterà aperta fino al giorno del funerale per coprire le ultime spese e la futura memoria di Alla.