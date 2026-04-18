Casarsa della Delizia presenta la 78ª Sagra del Vino: il programma e gli eventi

Tutto pronto per la Sagra del Vino di Casarsa della Delizia.

Dodici giorni di festa, oltre 110 appuntamenti e un programma che unisce vino, cultura, spettacolo, sport, solidarietà e tradizione. È stata presentata sabato 17 aprile, nella Biblioteca civica, la 78ª edizione della Sagra del Vino di Casarsa della Delizia, in programma dal 23 aprile al 4 maggio 2026, una delle manifestazioni più attese del territorio, capace di richiamare ogni anno migliaia di persone.



L’edizione 2026 si distingue anche per un importante riconoscimento: l’intera manifestazione ha ottenuto il riconoscimento del Ministero del Made in Italy, a conferma del valore assunto dalla rassegna anche sul piano nazionale. La Sagra può inoltre contare sui marchi Sagra di Qualità Unpli ed Eco Fvg.



Nel corso della presentazione, il sindaco Claudio Colussi ha definito la manifestazione come “una festa di tutta la comunità”, mentre il presidente della Pro Loco Antonio Tesolin ha richiamato il ruolo fondamentale dei volontari, sottolineando il lavoro dei tanti che ogni anno si impegnano per la riuscita dell’evento. Il presidente del Comitato Pro Loco del Friuli Venezia Giulia Pietro De Marchi ha evidenziato la forza di una sagra capace di custodire la tradizione e, allo stesso tempo, di rinnovarsi costantemente. Per il consigliere regionale Markus Maurmair, invece, la Sagra del Vino rappresenta un insieme di tante proposte di qualità.



Sono intervenuti anche Pietro Tomaso Fabris, consigliere della cantina Conegliano-Vittorio Veneto-Casarsa, che ha ricordato le origini della manifestazione nel secondo Dopoguerra, quando proprio la cantina organizzò per la prima volta la Sagra, oltre al convegno tecnico di viticoltura previsto il 26 aprile; Ester Pilosio, consigliere di Banca 360 Fvg, che ha ribadito il sostegno dell’istituto di credito; Cristiana Basso, vicedirettrice della Camera di Commercio Pordenone-Udine, che ha illustrato la novità dell’anteprima di Pordenone Art&Food ospitata in sagra il 29 aprile; Nadia Drigo, che ha presentato le mostre per i 40 anni dell’associazione di volontariato Il Noce; Stefano Cesarin, direttore di Coop Casarsa, sul supporto garantito alle forniture per i chioschi; e Giuliano Velliscig, vicepresidente dell’associazione editori Fvg, che ha infine raccontato la giornata letteraria del 3 maggio, intitolata “Il Giardino dei Libri”.

Le novità del 2026: Serra dei Limoni, innovazione e sagra digitale

Tra le principali novità della 78ª edizione c’è la rinnovata Serra dei Limoni di Palazzo Burovich de Zmajevich, destinata a diventare uno dei punti di riferimento dell’intera area festeggiamenti. Restituita alla comunità grazie al progetto “Paîs di rustic amour”, l’antica limonaia sarà uno spazio dedicato all’incontro tra enogastronomia e cultura.



Per tutta la durata della manifestazione la Serra ospiterà la mostra “Morârs, paisaç futûr”, dedicata ai gelsi e all’identità rurale del territorio. Qui si terranno anche le degustazioni tecniche del ciclo “Training tra i Filari”, con focus su Pinot e vincitori di Filari di Bolle il 26 aprile, sulla Ribolla Gialla il 2 maggio e sui vini resistenti PIWI il 3 maggio. Sempre nella Serra dei Limoni è in programma anche l’anteprima di Pordenone ArtandFood, prevista il 29 aprile, già sold out, con un percorso tra arte e sapori che culminerà con il menù creativo firmato dallo chef Luca Trevisan.



La Sagra guarda anche al futuro della viticoltura con un focus tecnico ospitato nella sede casarsese della cantina Conegliano Vittorio Veneto Casarsa. In programma il convegno “Le nostre impronte Uomo Macchina Ambiente” e un’esposizione di macchinari agricoli all’avanguardia per la transizione ecologica, tra cui il trattore elettrico Fendt, con al centro sostenibilità e innovazione tecnologica in vigneto.



Tra le altre novità spicca il gemellaggio con Sequals, che rinsalda il legame con l’Associazione Nazionale Città del Vino, con un momento dedicato a coltura e cultura del vino in programma il 26 aprile.



Per il gran finale del 4 maggio, via XXIV Maggio ospiterà il freestyle friulano di DJ Tubet, in un appuntamento inserito nel programma comunale della Fieste de Patrie dal Friûl.



La manifestazione guarda anche all’innovazione digitale con la nuova App per i coupon del Luna Park, che renderà più semplice l’accesso agli sconti dedicati alle famiglie durante quattro giornate: 23, 28, 29 aprile e 4 maggio. Saranno previsti anche tagliandi per i chioschi, come sempre gestiti dalle associazioni locali.

Le conferme: dai chioschi alla Marcia del Vino

Accanto alle novità, la Sagra del Vino rilancia i suoi appuntamenti più consolidati. L’enogastronomia resta al centro con i sei chioschi curati dalle associazioni del territorio: Amateca Vino&Passioni, Asd Vecchie Glorie Calcio Casarsa, Polisportiva Basket, Asd Sas Casarsa, Asd Libertas Casarsa e Corale Casarsese, La Rossa Pezzata.



L’offerta sarà ampia e radicata nella tradizione locale: dalla griglia del Sas Casarsa ai piatti di Pezzata Rossa, dai cjarsons del Basket al frico delle Vecchie Glorie, fino ai piatti di pesce della Libertas/Corale e alle degustazioni regionali curate dalla AMATeca degli Amatori. Ogni chiosco proporrà specialità abbinate ai vini del territorio e a birre artigianali.



Tornano anche alcuni appuntamenti simbolo della manifestazione. Oltre a Filari di Bolle, ci sarà la 54ª Marcia del Vino del 1° maggio, storica manifestazione ludico-motoria tra le vigne con percorsi da 7, 13 e 21 chilometri. Confermate anche le installazioni di Land Art nel giardino municipale, curate da Non Solo Fiori, e il Giardino dei Libri del 3 maggio, in collaborazione con la Biblioteca Civica Nico Naldini, con laboratori per bambini, letture ad alta voce e incontri con gli autori per celebrare anche Pordenone Capitale Italiana della Cultura 2027.



Tra gli appuntamenti enoculturali anche “L’importanza di essere… Pignolo”, incontro con i produttori e con Ben Little e Matteo Bellotto in programma il 24 aprile, e “Vino Vino Vino e ancora vino?”, approfondimento storico e archeologico a cura del Gruppo Archeologico Aquileiese il 26 aprile.

Cultura, mostre e memoria del territorio

La Sagra del Vino 2026 conferma una forte dimensione culturale, intrecciando memoria storica, fotografia, letteratura e riflessione civile.



All’Ex Municipio sarà ospitata la mostra “Paesi di temporali e di primule”, dedicata ai 50 anni del Circolo Fotografico f/64, con inaugurazione il 18 aprile alle 18. Al Bar Agli Amici troverà spazio “Meno male che Gigi c’è”, omaggio al fotografo amatoriale Luigi Intorcia. A completare il percorso espositivo sarà proprio “Morârs, paisaç futûr” nella Serra dei Limoni.



In occasione del 40° anniversario dell’associazione Il Noce, al Centro Ricreativo Parrocchiale sarà inaugurata il 23 aprile alle 18 la mostra “Lettere al Cielo”, curata da Pietro Battistella, che raccoglie disegni e pensieri dei bambini di Gaza.



Il calendario culturale comprenderà anche la presentazione dei volumi storici sul Giro d’Italia della Donazione Bazzana con “Il Mito del Giro” il 27 aprile, e “Spazio Pasolini” il 30 aprile, dedicato ai luoghi e all’eredità del poeta friulano.

Sport, solidarietà e intrattenimento per tutte le età

Il cartellone della Sagra propone un programma ricco anche sul fronte sportivo e del benessere. In calendario il 5° Memorial Luigi Rizzello di tennis, tornei di basket e minibasket, calcio giovanile, pesca al Laghetto Mulinùs, danza sportiva, baskin, tiro con l’arco, bocce e gare di agility dog nell’area delle ex polveriere l’1 e 2 maggio.



Sul versante della solidarietà, il 26 aprile sarà presente l’Autoemoteca Avis nel giardino di Palazzo Burovich de Zmajevich per la raccolta del sangue. Il 28 aprile si terrà l’incontro “Come prepararsi alle emergenze” nella sala consiliare, con l’istruttore Michele Asaro. Il 2 maggio, invece, in piazza Cavour sarà allestito il punto informativo “A 50 anni dal terremoto, per non dimenticare”, a cura del gruppo comunale di Protezione civile.



Non mancheranno le occasioni di svago per famiglie e bambini. Il tradizionale Luna Park sarà attivo ogni giorno, con particolare attenzione all’accessibilità grazie alle giornate della Festa dei Ragazzi. Il centro storico sarà animato anche da spettacoli di strada e iniziative per tutte le età, tra cui “Il Grande Piano” il 26 aprile, “Tiracche Matte” il 25 aprile, “Guida Galattica per Clown”, “Immergiamoci nei Giochi”, “La Tana dei Tarli”, il laboratorio “Creiamo la carta” e l’animazione del Team Smile del Progetto Giovani con Ciccio Clown il 3 maggio.

Musica live e grandi eventi

La colonna sonora della 78ª edizione sarà particolarmente ricca. Tra gli appuntamenti più attesi c’è il concerto tributo agli 883 con la band 883ND il 25 aprile in via XXIV Maggio. Il 24 aprile spazio all’esposizione Autotuning curata dal Darkside Tuning Team in via Udine. Il 1° maggio arriveranno i Flames, mentre per tutta la durata della manifestazione i punti di ristoro come Punto d’Ombra, Zeb Cafè, Agli Amici e Caffè Manù proporranno aperitivi musicali e dj set diffusi.



Il 3 maggio sono in programma anche esibizioni di danza aerea in piazza Cavour e il concerto live dei Killing Neimless all’Isola Centrale. Il sipario calerà il 4 maggio con la chiusura in musica affidata a Dj Tubet.

Un grande evento di comunità

La 78ª Sagra del Vino è organizzata da Pro Casarsa della Delizia Aps e Città di Casarsa della Delizia, insieme a Cantina di Conegliano Vittorio Veneto e Casarsa Sac. La manifestazione gode del patrocinio del Ministero del Made in Italia – Giornata nazionale del Made in Italy e del sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e del Comitato regionale Unpli.



Collaborano inoltre Camera di Commercio Pordenone-Udine, Confcooperative Pordenone, Coop Casarsa, Banca 360 Fvg, Ambiente Servizi, Città del Vino, Io sono Fvg-PromoTurismoFVG, Strada Vino e Sapori Friuli Venezia Giulia, Servizio Civile Nazionale. A completare il quadro, i marchi Sagra di Qualità dell’Unpli ed Eco Fvg.