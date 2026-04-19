Sagra del vino di Casarsa: svelati i migliori spumanti del Fvg

Conto alla rovescia per la Sagra del Vino di Casarsa 2026, che si svolgerà dal 23 aprile al 4 maggio. In occasione della presentazione del programma ufficiale della manifestazione, sono stati annunciati anche i “top 6” degli spumanti regionali, vincitori della 12ª edizione di Filari di Bolle. La selezione, che premia le migliori bollicine del Friuli Venezia Giulia, vedrà la cerimonia di premiazione ufficiale il 25 aprile alle 18:00, in sala consiliare, durante l’inaugurazione della Sagra.

I trionfatori dell’anno

Il palmarès di questa edizione vede protagonisti nomi storici e conferme di alto livello. Per il Prosecco DOC, il sigillo è della cantina Pitars (Prosecco Brut Nature 2025), mentre tra le Ribolle Gialle svetta l’Azienda Agricola Stocco (Brut Nature 2025). Nel Metodo Martinotti il premio va al “Solef” dell’Azienda Agricola Bagnarol Franco e C., mentre la Cantina Rauscedo si impone nel Prosecco Rosé. Il Metodo Classico parla la lingua dei Vigneti Pietro Pittaro (Talento Brut Etichetta Oro 2019) e, infine, il premio per la Miglior Etichetta va allo Spumante “RS” di Scubla Roberto.

Le novità dell’edizione 2026

La 78ª edizione della Sagra porta con sé importanti novità. Tra queste spicca il recupero della Serra dei Limoni a Palazzo Burovich de Zmajevich, uno spazio rinnovato che ospiterà la mostra sui gelsi e l’anteprima di Pordenone Art&Food il 29 aprile. Sul fronte tecnico, la viticoltura guarda alla sostenibilità con un convegno e un’esposizione di macchinari agricoli all’avanguardia, tra cui il trattore elettrico Fendt per la transizione ecologica in vigneto.

Tradizione, digitale e territorio

La manifestazione, che quest’anno vanta il patrocinio del Ministero del Made in Italy, punta anche sulla tecnologia con una nuova App dedicata ai coupon del Luna Park, per facilitare l’accesso agli sconti per le famiglie. Il legame con il territorio sarà sancito dal gemellaggio con le Città del Vino di Sequals e dai chioschi delle associazioni locali, che proporranno i classici della gastronomia friulana, dai cjarsons al frico, fino al gran finale del 4 maggio con il freestyle di DJ Tubet.