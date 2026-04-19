Piancavallo, infortunio in quota: recuperata in elicottero un attimo prima del temporale

Intervento di soccorso nel primo pomeriggio di oggi, 19 aprile, a Piancavallo, dove una donna di 55 anni è rimasta ferita durante un’escursione. L’allarme è scattato tra le 14.40 e le 15.30, quando la centrale Sores è stata attivata dopo una chiamata al Nue112 da parte del gruppo con cui la donna si trovava.

L’infortunio e le difficoltà di recupero

Secondo quanto ricostruito, la 55enne ha riportato una distorsione al ginocchio che le ha impedito di proseguire il cammino. Il gruppo si trovava nei pressi del Rifugio Arneri, attualmente chiuso. Le operazioni di soccorso si sono rivelate più complesse a causa della presenza di neve, che ha reso impossibile raggiungere il rifugio via strada.

Per questo motivo è stato attivato l’elisoccorso regionale, insieme al Soccorso Alpino e ai Vigili del Fuoco: sul posto è intervenuto il secondo elicottero, già impegnato a Timau in un’esercitazione con i tecnici del Soccorso alpino.

Uno dei tecnici è stato imbarcato per raggiungere rapidamente la donna, recuperata poco prima che il peggioramento delle condizioni meteo riducesse la visibilità. Una volta stabilizzata, l’escursionista è stata trasportata a valle e affidata ai sanitari del 118, che l’hanno accompagnata in ambulanza all’ospedale di Pordenone.