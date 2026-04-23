Il primo weekend della Sagra del Vino di Casarsa della Delizia.

Casarsa della Delizia si prepara a inaugurare l’edizione 2026 della Sagra del Vino, in programma dal 23 aprile al 4 maggio prossimi. Il primo weekend della kermesse – organizzata da Pro Casarsa della Delizia Aps e Città di Casarsa della Delizia insieme alla Cantina di Conegliano Vittorio Veneto e Casarsa – offre subito un calendario fitto.



Il programma si apre giovedì 23 aprile con l’apertura del Luna Park e l’inaugurazione delle mostre d’arte, per poi entrare nel vivo venerdì 24 con l’approfondimento enologico dedicato al vitigno pignolo, raccontato dalle voci autorevoli di Ben Little e Matteo Bellotto.



Sabato 25 aprile sarà il cuore istituzionale con l’inaugurazione ufficiale e le premiazioni di “Filari di Bolle”. Domenica 26 aprile sarà una giornata speciale per la viticoltura moderna: mentre il giardino di Palazzo Burovich accoglierà le famiglie, la sede casarsese della Cantina diventerà un hub tecnologico per la transizione ecologica, ospitando convegni tecnici ed esposizioni di macchinari all’avanguardia come il trattore elettrico Fendt.



A completare il quadro, il fascino senza tempo del treno storico, che in collaborazione con PromoTurismo FVG condurrà i visitatori alla scoperta dei borghi friulani, e l’approfondimento archeologico sul vino in epoca romana. Il lunedì 27 aprile e il martedì 28 aprile saranno dedicati alla memoria locale e alla cultura della sicurezza civile, senza dimenticare l’offerta enogastronomica d’eccellenza dei chioschi delle associazioni.



La Sagra del Vino è organizzata da Pro Casarsa della Delizia Aps e Città di Casarsa della Delizia insieme a Cantina di Conegliano Vittorio Veneto e Casarsa Sac. Gode del patrocinio del Ministero del Made in Italia – Giornata nazionale del Made in Italy e del sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e del Comitato regionale UNPLI. In collaborazione con Camera di Commercio Pordenone-Udine, Confcooperative Pordenone, Coop Casarsa, Banca 360 Fvg, Ambiente Servizi, Città del Vino, Io sono Fvg – PromoTurismoFVG, Strada Vino e Sapori Friuli Venezia Giulia, Servizio Civile Nazionale. Gode inoltre del marchio Sagra di Qualità dell’UNPLI e del marchio Eco FVG.

ll programma nel dettaglio (23 – 28 aprile)

Giovedì 23 aprile

Ore 18:00: Apertura Luna Park e chioschi enogastronomici. Inizia la Festa dei ragazzi (fino alle 22:00, coupon su https://www.google.com/search?q=lunaparkcoupon.com).

Ore 18:00: Inaugurazione mostra “Lettere al cielo” con il curatore Pietro Battistella e Andrea Barachino (Caritas diocesana). Presso il Centro Ricreativo Parrocchiale.

Ore 19:00: “Scaldiamo i motori” con dj Massimo Boer al Punto d’Ombra.

Ore 19:30: Inaugurazione mostra “Morârs, paisaç, futûr – Gelsi, paesaggio futuro” presso la Serra dei Limoni (via Risorgimento 2).

Ore 20:00: “Note di gusto enogastronomici”, cena degustazione a sostegno della Corale Casalese all’Osteria Friul (€ 30,00).



Venerdì 24 aprile

Ore 09:00: 5° memorial Luigi Rizzello, torneo nazionale di tennis maschile e femminile al Centro polisportivo.

Ore 18:00: Apertura Luna Park e chioschi.

Ore 18:30: Si parte intro by Art of Sound con lo special guest Thomas Rotunno al Punto D’Ombra.

Ore 19:00: “L’importanza di essere… pignolo”: incontro con i produttori, Ben Little e Matteo Bellotto sulla storia e il futuro del celebre vitigno friulano. A seguire degustazione. (Prenotazione: 338 7874972). Sala Consiliare.

Ore 19:00: Esposizione autotuning a cura di Darkside Tuning Team in via Udine.

Ore 21:00: “La prima notte” con dj Fabione e Gigi Vox allo Zeb Cafè.

Ore 21:30: Musica dal vivo con Mdr hustle nation al Bar Agli Amici.



Sabato 25 aprile

Ore 08:00: Gara di pesca alla trota (Laghetto Mulinùs) a cura di Asd Lenza Delizia I. D’Angaro (su prenotazione pranzo alle ore 12:00)

Ore 9:00: prosecuzione del torneo di tennis Memorial Rizzello.

Ore 09:00: Torneo di basket under 14 femminile contro la violenza di genere al Palarosa.

Ore 10:00: Mercatino arti, sapori e mestieri nelle vie del centro.

Ore 11:00: Apertura Luna Park e chioschi enogastronomici

Ore 11:00: “Guida “Galattica per clown: improvvisazione e leggerezza nel giardino di Palazzo Burovich (fino alle 17:00).

Ore 16:00 e 17:30: Spettacolo di giocoleria comica co finale col fuoco “Tiracche matte” in Piazza Cavour.

Ore 18:00: Inaugurazione ufficiale 78ª Sagra del Vino e premiazione “Filari di bolle” (12ª Selezione spumanti) in Sala Consiliare.

Ore 19:00: Musica “Facciamo un 360°” con Mauro F Dj e Fiore al Punto d’Ombra.

Ore 19:30: Musica “London n°. 3” Trova la tua chiave Dj Carinz e Nordio allo Zeb Café

Ore 21:00: Tributo 883 presso l’area condivisa BirrElia, Chiosco Polisporitiva Basket, Chiosco And Vecchie Glorie Calcio Casarsa.

Ore 21:30: Musica live con St. john upon the fired house al Bar Agli Amici.



Domenica 26 aprile

Ore 9:00: Autoemoteca Avis nel giardino di Palazzo Burovich a cura di Avis e prosecuzione dei tornei sportivi di tennis (centro polisportivo).

Alle 9:00 1° Torneo sociale Memorial Dante Ciuto a cura di Asd Boccesport Sangiovannese (centro polisportivo)

Ore 09:00: “Le nostre impronte uomo macchina ambiente”: esposizione macchine agricole e del trattore elettrico Fendt (Agri Ravagnolo) in Piazzale Cantina.

Ore 10:00, convegno tecnico Le nostre impronte uomo macchina ambiente in Cantina con Luca Dal Bianco e Tatiana Pizzol.

Ore 10:00: Dimostrazione di tiro con l’arco a cura di Asd Arcieri della Fenice Fvg (giardino Palazzo Burovich)

Alle 10:00 Mercatino arti, sapori, mestieri e creatività nelle vie del centro

Ore 11:00 apertura Luna Park e chioschi enogastronomici

Ore 11:00: “Training tra i filari: filari di bolle”, degustazione guidata vincitori Filari di Bolle a cura di AIS Fvg in Serra dei Limoni (Quota € 15,00, su prenotazione). Posti limitati, prenotazione al 338 7874972

Ore 11:00: “La tana dei tarli”, area giochi artigianali in legno per famiglie (Giardino Palazzo Burovich).

Ore 14:30: Arrivo del treno storico alla scoperta dei borghi pordenonesi

Ore 15:00: Giochi da tavolo per famiglie con Il Noce e Famiglie Ludiche Sestensi (Giardino Palazzo Burovich).

Ore 16:00: Spettacolo “Il grande piano” in Piazza Cavour (replica alle 17:30).

Ore 16:00 Festa Country in collaborazione con scuola Restless&Friends a cura di Caffè Manu e BirrElia

Ore 17:00: Convegno archeologico “Vino, vino, vino e ancora vino?” sulla produzione vinicola in epoca romana con Alviano Scarel. Sala Consiliare. A cura di Gruppo archeologico aquileiese

Ore 17 L’aperitivo e fantasia di crostini Cantina Bortolin Angelo di Valdobbiadene Bar agli amici, in piazza Italia 18

Alle 17.30 Il Grande Piano in piazza Cavour

Alle 18 Dj Sale al Punto d’Ombra in piazza Italia 10

Alle 18 Sorrisi d’Ambra con jack Daniels. Dj Torre e Gigi Box allo Zeb Cafà in via Risorgimento 14

Ore 19:00: “Training tra i filari: città del vino sequals – i pinot”, degustazione guidata (Quota € 15,00, su prenotazione). Serra dei Limoni, via Risorgimento 2. Posti limitati, prenotazione al 338 7874972





Lunedì 27 aprile

Ore 18:00 Apertura Luna Park e chioschi enogastronomici

Ore 18:30: Presentazione donazione Giuseppe “Bepi” Bazzana: 12 volumi fotografici dedicati al Giro d’Italia e al territorio friulano. Presso la Biblioteca Civica Nico Naldini.

Ore 19:45: Serata Burraco al Chiosco Basket Casarsa.



Martedì 28 aprile

Ore 18:00 Apertura Luna Park e chioschi enogastronomici

Ore 18.00: Festa dei Ragazzi (fino alle 22:00). Coupon disponibile su www.lunaparkcoupon.com

Ore 20:30: Incontro “Come prepararsi alle emergenze”: buone prassi di Protezione Civile con l’istruttore Michele Asaro. Sala Consiliare.

Ore 21:00: Semifinale di Champions League su maxischermo al Bar Agli Amici.



