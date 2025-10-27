L’iniziativa 10mila passi di salute in Fvg: il percorso di Cassacco.

Giovedì 30 ottobre, alle 16.15, a Cassacco, sarà inaugurato il nuovo percorso “Tra ville, castello, borghi, storia e natura” in attuazione del progetto regionale “Fvg in movimento. 10mila passi di salute” (2019-2025), sostenuto dalla Regione, Direzione centrale Salute, attuato e coordinato da Federsanità Anci Fvg, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze economiche e statistiche dell’Università di Udine e PromoTurismoFVG. Al progetto attualmente aderiscono ben 131 Comuni (su 215) con 121 percorsi in tutta la Regione.

Il ritrovo sarà nel parcheggio Parco d’Europa, sotto la torre campanaria di Cassacco, vicino al nuovo cartellone del progetto Fvg in movimento.

Il percorso.

Il percorso storico-naturalistico “Tra ville, castello, borghi, storia e natura” è lungo circa otto chilometri. La partenza si trova nel parco Europa, da cui, verso la frazione di Conoglano, si oltrepassa la chiesa di San Filippo e si incontrano Borgo Miotti, Borgo Menut e Borgo Baiutti. Proseguendo verso Raspano, si imbocca vicolo Simeoni e Borgo di Sopra, si scende verso Martinazzo e si continua in via Coldean, da dove è visibile la torre dell’acquedotto.

Quindi, si gira a destra e dallo sterrato si possono ammirare la pineta e, all’orizzonte, Villa Gallici – Deciani, costruita nel XVII secolo, la seconda villa in ordine di importanza, dopo Villa Manin, in Friuli Venezia Giulia. Il percorso continua in via Gallici per poi inoltrarsi in via Savorgnan fino al Castello, edificio che risale alla metà del Quattrocento, ed è composto da due torri quadrangolari che fiancheggiano il corpo centrale a cui si addossano costruzioni di epoca successiva. Il castello è attorniato dalla cinta muraria ben conservata e, all’interno, si possono ammirare pregevoli testimonianze lapidee di età romana, trasportate da Aquileia nel XVI secolo. Dal castello si può scendere e tornare alla piazza di Cassacco, fino al punto di partenza del percorso.