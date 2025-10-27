Riconoscimento speciale per i 40 anni del coro Synphonia

Targa speciale alla presidente della Corale Synphònia aps, Annamaria Chiandotto, per il 40esimo anniversario del coro.

Un riconoscimento speciale per quarant’anni di musica, impegno e vita comunitaria: il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Mauro Bordin, ha consegnato una targa speciale alla presidente della Corale Synphònia aps, Annamaria Chiandotto, in occasione del 40° anniversario di fondazione del coro diretto dal maestro Patrizia Dri.

La cerimonia si è svolta nella chiesa dei Santi angeli custodi di Gris Cuccana, gremita di pubblico per festeggiare un traguardo che rappresenta non solo una storia musicale, ma anche un esempio di dedizione al territorio.

Nel suo intervento, Bordin ha sottolineato l’importanza del volontariato e dell’associazionismo come cuore pulsante della comunità friulana: “Valorizzare il territorio e far emergere la comunità attraverso energie come il coro è il modo giusto di guardare alle nostre realtà locali. In Friuli Venezia Giulia abbiamo un mondo straordinario e variegato fatto di associazionismo e volontariato, dal sociale allo sport, dalla cultura alla musica”.

Rivolgendosi ai coristi, il presidente ha poi aggiunto: “Quarant’anni sono la testimonianza di come tante persone si siano dedicate con passione alla comunità. Il ringraziamento va alla presidente, ai coristi e a tutti coloro che hanno scritto questa storia, portandola avanti con entusiasmo e impegno. Bisogna dare ai giovani il tempo di mettersi a disposizione, avvicinarli e saperli attendere”.

Alla serata sono intervenuti anche il sindaco di Bicinicco, Paolo Paul, e il vicepresidente dell’Unione società corali (Usci) Fvg, Ennio Zorzini, che hanno espresso il loro apprezzamento per il lavoro svolto dalla corale in quattro decenni di attività.

