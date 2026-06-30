La pasticceria Ameli a Castions di Strada apre le sue porte anche a pranzo

Novità per la pasticceria Ameli di Castions di Strada.

Una novità speciale accompagna la bella stagione nella pasticceria Ameli, in via Udine 55 a Castions di Strada: il locale sarà aperto anche in estate con orario continuato dalle 7 alle 22, preparandosi ad accogliere i clienti anche a pranzo.



“Che sia per un pasto o per un semplice caffè durante la pausa, siamo entusiasti di aprire le porte in ogni momento della giornata”, racconta la titolare Lisa Mondini, insieme al marito, il pasticcere Amedeo Silvestri. “Grazie alla sua posizione, inoltre, Ameli diventa anche un punto strategico per tutti coloro che, andando verso Lignano o Bibione, o di ritorno dal mare, desiderino fare una pausa in una location tranquilla e ospitale”.



Dalle proposte salate come tramezzini, panini, pizze e focacce, fino ad arrivare a fresche delizie che perfettamente si sposano con questo periodo dell’anno, tra cui coppe gelato, macedonie o centrifughe di frutta fresca, la pasticceria regala un’ampia varietà di prodotti in grado di soddisfare ogni palato.



Un’offerta imperdibile, quindi, che arriva a distanza di sei mesi dall’inaugurazione dei rinnovati spazi del locale: “Abbiamo ampliato gli ambienti rendendoli ancora più moderni e accoglienti e siamo molto felici di questo risultato”, continua Lisa. “Io e mio marito abbiamo iniziato questa avventura nel 2015 e oggi siamo uno staff di più di dieci persone che lavorano ogni giorno con impegno e dedizione”.